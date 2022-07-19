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即使躲過衰退 股指仍將下跌

財經新聞組／綜合報導

華爾街知名空頭分析師表示，即使美國躲過衰退，美股可能還會繼續下跌。

摩根史坦利分析師威爾森(Michael J．Wilson)在最新報告中寫道，「逆勢上漲可能還會繼續，但不要誤會，即使躲過了可能性正在上升的經濟衰退，我們也不認為熊市已經結束。」

美股今年來大跌，因為市場擔心火爆的通膨率和鷹派的聯準會(Fed)會讓經濟陷入衰退。大摩的模型顯示經濟衰退的可能性繼續上升，未來12個月內發生衰退的概率為36%，而其他警告訊號包括申領失業救濟金的人數上升以及職位空缺減少。

考量到Fed預計下周將再升息75個基點，投資人現在將目光轉向企業財報，看看在物價飆升和悲觀情緒下，獲利率是否具有韌性。

高盛集團策略師柯斯汀(David J．Kostin)預計，疲弱的宏觀經濟前景將威脅已從紀錄高位回落的企業獲利能力。他在報告中寫道，獲利率和借貸成本如今是股票回報率面臨的兩個主要風險因素。雖然面對投入成本上升、Omicron疫情和供應鏈中斷等問題，但過去一年股票回報率一直保持良好。

威爾森還表示，他對獲利率壓力將在第2季之後有所緩解的預期持「懷疑態度」，「持續的勞動力、原材料、庫存和運輸成本壓力再加上需求減速，這些因素對獲利率構成的風險並未反映在市場普遍預期中。」

他表示，即使營收增速預估保持不變，但淨利率水平回到疫情前的水平意味著遠期每股獲利將受到10%的衝擊。

另一方面，摩根大通表示，投資人可以對夏季期間通常不太樂觀的獲利相關新聞視而不見。馬提卡(Mislav Matejka)等策略師在報告中表示，美股通常會在獲利觸底時或之前見頂，市場可能正在接近壞數據開始被視為利多的時機。

利率 美股 疫情

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