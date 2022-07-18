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在Fed升息到頂之前 強勢美元銳不可當

編譯陳律安／綜合外電
道明證券認為，直到聯準會升息到頂前，美元強勢難擋。（路透）
道明證券認為，直到聯準會升息到頂前，美元強勢難擋。（路透）

投資人正推測強勁的美元還有多少升值空間，道明證券認為，直到聯準會（Fed）升息到頂之前，強勢美元強勢似乎銳不可當。

美元指數今年來上漲約13%至20年高點，有望寫下1997年來最佳的全年表現，原因是Fed的鷹派立場和投資人在全球不確定高漲之際找尋資金避風港。Fed為遏止通膨，升息的速度比市場預期快，使美國資產的殖利率高於許多已開發國家。

美元強勢的程度出乎市場意料。根據美國銀行（BofA）全球研究公司比較各國總體經濟基本面的模型，上月美元兌所有十大工業國（G10）貨幣均被高估；此外，歷史經驗顯示，美元在Fed啟動升息周期前會走強，但很快便走貶，如今美元的行情已明顯偏離這一模式。

隨著Fed收緊貨幣政策，美國的經濟衰退疑慮加劇，但其他國家的經濟前景更黯淡，增添了美元的吸引力。歐元區的能源供應吃緊，導致投資人懷疑歐洲央行（ECB）能否在不損害成長的情況下大幅升息。道明證券分析師團隊認為，歐元可能貶至1歐元兌0.85美元。

道明證券說，直到出現Fed升息到頂的證據，沒有什麼可以阻擋強勢美元，「美元仍是外匯之王，不做此想者非常勇敢和天真」。

另外，路博邁集團（Neuberger Berman）資深投資組合經理巴達斯說，當美國經濟遭遇成長問題時，美元會轉貶。他已減少對美元的押注，但依然看多美元。

然而，美元的空頭尚未絕跡。Brandywine Global資產組合經理麥金泰爾對美元持「減碼」評級，他認為美股今年來近20%的跌勢將對經濟造成壓力，升高Fed提前結束緊縮周期的的可能性。

升息 投資 證券

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