自助結帳缺點多 仍日趨普遍

「請將商品放進袋子」「請等待協助」，這些都是使用自助結帳機時常聽到的惱人提示。有此經驗的人不在少數。

根據去年對1000名購物者的調查，67%受訪者自助結帳時遇到挫折，網路上甚至廣傳迷因(meme)和抖音(TikTok)視頻談論。

達爾豪斯大學(Dalhousie University)農業食品分析實驗室(Agri-Food Analytics Lab)主任查勒布瓦(Sylvain Charlebois)說，人們期望自助結帳完美，但實情差得遠。

機器安裝成本高、常故障、而且可能導致顧客減量購物；此外，商店自助結帳所蒙受的損失、入店行竊都比有人工收銀員的櫃台多。儘管問題一籮筐，自助結帳仍日趨普遍。

食品管銷協會(Food Marketing Institute,FMI)數據顯示，食品零售商 2020年29%交易通過自助結帳處理，高於去年的23%。自助結帳在零售業大行其道有其發展史。

自助結帳始於1986年，這是業者將結帳任務從支薪員工移轉給顧客的悠久歷史之關鍵一章，更早可溯及1900年代初第一家自助超市「小豬商店」(Piggly Wiggly)。

小豬商店允許顧客在走道上悠哉選看、自行挑選商品而後拿到收銀台付款，該模式承諾降低價格。

自助結帳是自助超市的延伸，但出發點不同。自助結帳為了降低商店人工費用，啟用自助結帳系統後，收銀員成本大減66%。

全美第一個現代自助結帳系統由佛州CheckRobot公司申請專利，安裝在連鎖店克羅格超市(Kroger grocery)若干店面。

早期自助結帳系統和現在不同，顧客掃描商品後放到傳送帶上，傳送帶另一端仍有店員裝袋，顧客提著袋子到中央收銀區付款。

自助結帳技術被譽為「超市革命」，但自助結帳模式並未徹底改變雜貨用品店，很多顧客不願意代勞以換取不明不白的好處。

沃爾瑪 (Walmart)花10年測試自助結帳。直到2000年代初，超市業者2001年經濟衰退期間力求削減成本、面臨新興超市和批發俱樂部賣場業者激烈競爭，自助結帳才廣為興起。查勒布瓦說，自助結帳興起是基於經濟考量、而非關心顧客。

市調業者尼爾森(Nielsen)2003年調查發現，52%購物者認為自助結帳「還可以」，16%表示「令人挫折」，另32%覺得「很棒」。

顧客褒貶不一導致部份連鎖超市賣場如好市(Costco)、艾伯森(Albertsons)等撤除2000年代中安裝的自助結帳機。

雜貨連鎖店Big Y於2011年撤除自助結帳時表示，顧客常要等待工作人員協助解決問題，自助結帳堵塞。

自助結帳也為商店帶來意想不到的後果。

德魯大學(Drew University)社會學家安德魯斯(Christopher Andrews)寫書探討自助經濟，他說，零售商發現自助結帳並非完全獨立運作，仍要工作人員定期維護監督，甚至需要付費雇用高薪科技人員。

最令店家苦惱的是，自助結帳比傳統收銀員更易出錯或被盜，損失更大；英國萊斯特大學(University of Leicester)名譽教授貝克(Adrian Beck)說，零售店如果50%交易通過自助結帳，損失將比平均高77%。

顧客使用自助結帳機有時雖誠實但出錯、有時蓄意偷竊。有些商品有多個條碼或條碼難以掃描，農產品往往需要稱重並用手輸入代碼，顧客可能不小心出錯，有時則未確實聽到掃描該有的嗶聲。

另有顧客刻意盜竊，諸如略過不掃描、掃描便宜商品條碼實則購買昂貴商品、掃描手腕自備假條碼、或正確掃描所有商品卻不付款離開。

商店試圖加強自助結帳安全以控制損失，好比增設重量感應器，但強化防盜往往錯誤偵測到「裝袋區有不明物品」，需要工作人員協助。

儘管有一大堆缺點，自助結帳風潮仍會繼續。

沃爾瑪、克羅格和知名廉價零售連鎖業者多來店(Dollar General)正試行自助結帳專店；好市多、艾伯森多年前取消的自助結帳重新登場，亞馬遜(Amazon )更進一步推出無收銀員商店Amazon Go。

曾任多來店等多家零售商高管的達雷佐(David D'Arezzo)說，眼看其他人做自己卻不跟進，看起來就像白痴。

新冠疫情也加速自助結帳普及；許多顧客選擇自助結帳、避免與收銀員和裝袋工互動，對店家來說，召募不易，更依賴自助結帳。