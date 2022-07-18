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金價周線連5黑 4年來最長跌勢

財經新聞組／綜合報導
金價在過去一個月持續承壓，投資人在聯準會日漸鷹派的情況下轉向美元。（路透）
金價在過去一個月持續承壓，投資人在聯準會日漸鷹派的情況下轉向美元。（路透）

國際金價15日收跌，且連續第五周收黑，寫下2018年來最長連跌紀錄，因投資人看好美元走勢，導致黃金的避險性質黯然失色。國際油價15日雖收漲約2%，但周線都寫下約一個月最大跌幅。

紐約黃金期貨15日跌0.13%，收在每英兩1703.6美元，勉強守住1700美元大關，盤中已連續兩日都曾跌破此整數關卡。DXY美元指數周五跌0.4%，收在108.06，但上周四盤中一度大漲至109，創20年來新高，一周下來也漲近1%。投資人在聯準會（Fed）日漸鷹派的情況下轉向美元，且美國6月通膨率飄升，促使美元交易更加熱絡。

若從3月觸及的高點計算，金價至今已回落約17%。

加拿大道明證券全球大宗商品策略主管馬列克說：「金價遭大幅清算的局勢正在成型。隨著黃金支持者像骨牌倒成一片，金價正回測疫情爆發前的水準，這使最大黃金炒作團體開始感受Fed展露鷹爪帶來痛苦的可能性升高。」

不過，德國商業銀行分析師預估，美國經濟陷入衰退，可提振黃金做為資金避風港的地位。他們說：「這是我們預估未來幾季和數月金價有望上漲的原因之一。在俄羅入侵烏克蘭後，金價一度漲破每英兩2000美元。不過大量資金從黃金ETF流出的趨勢需要停止，且投資人對黃金的興趣須重返市場，才能推動金價上揚。」

根據商品期貨交易委員會（CFTC），到12日為止，避險基金在紐約黃金期貨與選擇權的淨多頭部位，已降至2019年來最低。

另外，國際油價15日上漲約2%，但周線都寫下約一個月最大跌幅，主要是由於市場擔心經濟衰退臨近將殃及需求。一周來布蘭特大跌5.5%，為第三周下跌，西德州重挫6.9%，為第二周收黑。

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