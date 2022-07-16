費半從台積電財報找回更多自信 美股繼續反彈要看財報

近來備受矚目由密西根大學編制的美國消費者對中期通膨預期降至一年低點，可見價格壓力或許沒有根深蒂固，應可讓決策者稍感放心。（美聯社）

美國股市周五（15日）大漲擺脫五連跌，在漫漫一周企業業績和經濟數據對經濟前景彼此矛盾的錯亂之中，投資 人從台積電財報找回更多自信。至於晶片股乃至於成長股反彈之勢是否能成氣候，要看下周公布更多的企業財報能否捧場。

道瓊工業指數 周五大漲658.09點，史坦普500 指數和那斯達克綜合指數各漲1.9%和2.1%，但三大指數一周下來仍然收黑。史坦普500指數跌0.9%，那斯達克綜合指數跌1.6%，道瓊工業指數小跌0.2%。

台積電展望優於預期，為半導體股加添柴火，費城半導體指數周五大ADR 大漲2.5%，連續四日上漲，一周下來逆勢上揚2.9%。台積電ADR漲2.3%，已連續兩周上漲5%以上。

近來備受矚目由密西根大學編制的美國消費者對中期通膨預期降至一年低點，可見價格壓力或許沒有根深蒂固，應可讓決策者稍感放心。此外，從聯準會（Fed）官員談話看來顯然不太熱中本月一次升息4碼（1個百分點）。周五為止，市場押注7月升息4碼的機率由一度高達82%驟降為20%。

不少投資人認為，美股如今已反映升息的影響，史坦普500指數企業按預估獲利計算的本益比由 21.5倍減為16倍，價位也更趨於合理，而從震盪的格局來看，似已接近底部。Kestra 控股公司投資長莫菲（Kara Murphy）說：「美股目前已反映經濟走緩或溫和衰退。一旦確認Fed打贏對抗通膨的戰爭（這需要好幾個數據來表明物價趨緩），我認為市場風險胃口就會好轉。」

Globalt 投資公司基金經理人馬丁（Thomas Martin）說：「今年賣壓沉重的成長股有普遍重返股市的跡象。因經濟走緩，成長股稀少，因此凡有成長的公司理論上就會更受青睞。」

高通（Qualcomm）和恩智浦半導體（NXP Semiconductors）本月以來已上漲逾10%，成為史坦普500指數中的佼佼者，蘋果（Apple）以10%緊追在後。

花旗集團公布上季獲利和營收均優於預期，股價大漲13%，帶動史坦普500指數金融股大漲3.5%。下周接下來有美國銀行和高盛發布財報。Netflix和特斯拉（Tesla）也將公布財報。

National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「市場期望很低，財測勢必也會下調，如果沒有，會有機會看到正面反應。 」