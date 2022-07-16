財經簡訊

聯合健康業績佳 調升財測

聯合健康集團(UnitedHealth Group)第2季業績優於預期，並提高全年獲利財測，因為其醫療保健解決方案部門Optum營收 繼續成長。截至6月當季調整後每股獲利5.34元，較去年同期成長13.6%，較預期高出14分。集團營收成長13%至802億元，也超過預期的796.8億元。

富國銀提撥準備 獲利腰斬

富國銀行表示，由於為不良貸款預留資金，第2季獲利較上年同期下降48%；其房貸業務也受到利率上升的壓力。截至6月30日當季獲利31億元，合每股74分，低於預期的80分；去年同期為60.4億元，合每股1.38元。總營收從一年前的203億元降至170.3億元。本季為信貸損失提撥了5.8億元。

利率上升 花旗獲利勝預期

受惠於利率上升和強勁的交易業績，花旗集團第2季業績超出分析師對獲利和營收的預期。獲利從一年前的61.9億元或2.85元下降27%至45.5億元或每股2.19元，在分析師一片調降獲利目標之際輕鬆超出預期。營收成長11%至196.4億元，超出預期10億元。

餐廳業者收購俄羅斯星巴克

俄羅斯媒體報導，餐廳業者平斯基(Anton Pinskiy)將成為星巴克的俄羅斯咖啡店面共同所有人。報導表示他將與嘻哈歌手Timati和Sindika控股公司合作。平斯基在報導中表示，「從現在完成交易的事實來看，我們提出的報價恰到好處。」交易條款沒有透露，他透露在3月接觸星巴克。

零售銷售成長1% 優於預期

商務部報告，在6月通膨飆升期間，消費者支出保持不變，由於大多數商品物價上漲，當月零售額成長略高於預期。6月零售額成長1%，優於《道瓊》估計的0.9%。較5月上修後的下跌0.1%大幅躍升。零售數據未經通膨進行調整，因6月通膨月增1.3%，代表實際銷售額為負值。

亞馬遜在德州 以無人機送貨

亞馬遜今年稍後將開始在德州大學城以無人機向購物者遞送包裹。德州東部城鎮是第二個採用Prime Air無人機送貨的地區。亞馬遜上月宣布將在北加州Lockeford鎮使用無人機運送一些包裹。無人機能夠在1小時內運送重達5磅的包裹，飛行速度可達每小時50英里，高度可達400英尺。