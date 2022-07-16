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侵蝕企業獲利 強美元成新愁

財經新聞組／綜合報導

美股最新財報季剛拉開帷幕，美元指數就飆升至歷史新高，給美股投資人帶來新煩惱：強勢美元會讓美國企業出口成本更高，削弱企業海外收益，從而影響這些企業的股價和估值。

去年第4季，匯率波動使北美企業損失45.6億元。自此以後，美元對歐元又上漲12%，對日元更上漲17%。隨著越來越多企業公布第2財季業績，並提供未來財測，股票投資人密切關注強美元和匯市波動的影響。

彭博資訊(Bloomberg Intelligence)股票策略主管亞當斯(Gina Martin Adams)表示，約35%的美國企業擁有較大的海外部位，美元走強會嚴重損害其每股獲利。這些企業包括一些美國大型科技股，它們往往擁有復雜的全球業務，銷售額有三分之一以上來自美國以外地區。

瑞士信貸集團估算，平均而言，美元每升值8%~10%，美國企業獲利就會受到約1%的衝擊。

微軟在6月2日提出獲利預測修訂，指第4季營收入恐將因匯率波動而損失4.6億元。Biogen發言人在5月的電話財報會議中也指出，美元走強將導致其外匯對沖後收入下降約1.2億元。此外，好市多、惠普等企業近期也都表示，受到強勢美元的影響。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，美元目前有點「超買」，這意味著短期可能面臨調整壓力，而這將轉而影響金融業和銀行股。通常，銀行會受惠於聯準會(Fed)升息帶來的利率提高以及強勢美元。但Fed快於以往的激進升息幅度，越來越讓市場擔心本輪升息周期將以經濟衰退告終。

富國銀行證券分析師哈維(Christopher Harvey)在研報中寫道：「與今年第1季類似，我們預計外匯利空因素將對美股上市企業第2季的獲利率產生更大的影響，並且這種影響仍然將是各個行業共同面臨的問題。」（財經新聞組）

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