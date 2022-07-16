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推特起訴馬斯克 反獲投行推薦

財經新聞組／綜合報導

推特準備與馬斯克進行一場漫長的法庭大戰後，不少華爾街人士開始看好推特股票

Rosenblatt Securities長期技術分析師克羅克特(Barton Crockett)在給客戶的最新報告中，將推特股票評級從「中性」調升至「買入」，將該股目標價從33元調升至52元，比當前價格上漲約45%。

他在報告中指出，「我們檢視了推特對馬斯克的訴訟中最新、更詳細的披露，我們之前對推特疑慮已被推翻。」

在12日於德拉瓦州提起的訴訟中，推特辯稱馬斯克提出收購該公司的提議「沒有就其對垃圾郵件或虛假帳戶的估計尋求推特的任何說明」。馬斯克在4月同意以每股54.2元價格收購推特。

克羅克特說，「我們以前認為有實質風險，主要是基於馬斯克的斷言以及mDAU歷史，也就是推特在披露其垃圾郵件機器人計算時有所保留。」

他指出，「這導致我們假設馬斯克有影響力來獲得合理的讓步，以避免在法庭程序中發現損害推特。但推特披露該公司非常詳細的努力來向馬斯克解釋其垃圾郵件機器人計算方式，以及馬斯克不願參與的動作。這在很大程度上結束了我們對推特的懷疑，反而讓我們對馬斯克抱持懷疑態度。」

推特在訴狀中表示，該公司根據雙方合併協議要求，向馬斯克和他的團隊提供了關於平台上機器人普遍性的充足訊息。推特律師補充說，馬斯克早就知道該公司根據監管文件公開聲明的估算虛假帳戶的方法。

推特總裁泰勒(Bret Taylor)推文表示，提出訴訟是在「讓馬斯克對他的合約義務負責」。

克羅克特說：「在一個受到宏觀擔憂打擊的市場中，推特現在看來像是個異常吸引人的近期標的。」

推特 馬斯克 股票

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