升息不致激進 道指飆658點

由於對聯準會(Fed)升息100個基點以抑制通膨上升的擔憂消退，美股上漲，以回應新一輪銀行財報和令人鼓舞的經濟數據。

道瓊工業平均指數 暴漲658.09點或2.15%至3萬1288.26點。史坦普500指數上漲72.78點或1.92%至3863.16點。那斯達克 綜合指數上漲201.24點或1.79%至1萬1452.42點。

即使股指大漲，所有三大股指本周仍收跌。道指下跌0.2%，而史指和那指分別下跌0.9%和1.6%；最重要的是，15日的漲勢將史指推升脫離熊市，較近期歷史高點下跌約19%。

OANDA資深分析師莫亞(Edward Moya)說，「市場越來越確信，Fed可能不會在本月底加息1個百分點，而且Fed收緊政策的峰值即將被市場消化。」「這為投資 人縮減投資股票提供了一些緩解」。

財報業績推動史指全面反彈，所有主要類股均走高。在銀行股飆升推動下，金融股上漲3.5%。由於UnitedHealth強勁的獲利數字，醫療保健類股反彈2.5%。

受重創的科技股也上漲。Meta Platforms、Salesforce和亞馬遜分別上漲4.21%、3.21%和2.64%，而Netflix上漲8.2%。聯合健康、摩根大通和運通領漲道指，分別上漲5.38%、4.58%和4.4%。