另類觀點：高通膨要怪千禧世代延後購房和購車者出籠 「太多人用太多錢追逐太少商品」

千禧世代也可能是推升通膨幫凶。（歐新社）

飆升的通貨膨脹 讓股市處於緊張狀態，並引發對經濟衰退的擔憂。背後原因包括供應短缺和俄烏戰爭引發的商品和能源價格飆升，新冠疫情 期間政府在經濟紓困和低利率方面的創紀錄支出計畫，以及持續的勞動力短缺和供應鏈遇上需求暴增等等。

但一位投資 專家認為，還有另一個主要因素：千禧世代。

Smead Capital Management投資長斯密德(Bill Smead)表示：「知道嗎？每個人都沒有在討論真正談到導致通貨膨脹的因素，也就是太多人用太多錢追逐太少的商品。」

他解釋，美國千禧世代估計有9200萬人，主要集中在27至42歲的年齡段。「上次出現政策制訂者難以阻止的所謂『惡狼式通膨』是在1970年代，7500萬嬰兒潮世代取代了4400萬沉默世代。」

他說，「因此，美國年齡在27到42歲的人延後購房和購車，比大多數人晚了大約7年。」「但在過去兩年裡，他們全部出動，而這只是一段10到12年時代的開始，這些掀起購物潮的人比前個世代多出50%。」

斯密德說，「因此聯準會(Fed)雖能收緊信貸，但無法降低比前個世代更多追求生活必需品的人數。」

許多千禧世代不認為他們有很多錢、並且現在正在購買資產。根據過去兩年進行的多項調查，超過60%的千禧世代由於學貸與高於工資的購屋成本而延後置產。這一代也是債務負擔增加最快的世代。

由於疫情導致的庫存短缺和激烈的競爭，給房市帶來壓力，這也使許多20多歲至40多歲年齡層的潛在買家望而卻步。

話雖如此，千禧世代仍是購屋市場的主力。全國房地產經紀人協會(NRA)在3月發布的最新研究中發現，「千禧世代現在占購屋族43%，冠於各個世代，比去年的37%增加。」