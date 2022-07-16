我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

另類觀點：高通膨要怪千禧世代延後購房和購車者出籠 「太多人用太多錢追逐太少商品」

財經新聞組／綜合報導
千禧世代也可能是推升通膨幫凶。（歐新社）
千禧世代也可能是推升通膨幫凶。（歐新社）

飆升的通貨膨脹讓股市處於緊張狀態，並引發對經濟衰退的擔憂。背後原因包括供應短缺和俄烏戰爭引發的商品和能源價格飆升，新冠疫情期間政府在經濟紓困和低利率方面的創紀錄支出計畫，以及持續的勞動力短缺和供應鏈遇上需求暴增等等。

但一位投資專家認為，還有另一個主要因素：千禧世代。

Smead Capital Management投資長斯密德(Bill Smead)表示：「知道嗎？每個人都沒有在討論真正談到導致通貨膨脹的因素，也就是太多人用太多錢追逐太少的商品。」

他解釋，美國千禧世代估計有9200萬人，主要集中在27至42歲的年齡段。「上次出現政策制訂者難以阻止的所謂『惡狼式通膨』是在1970年代，7500萬嬰兒潮世代取代了4400萬沉默世代。」

他說，「因此，美國年齡在27到42歲的人延後購房和購車，比大多數人晚了大約7年。」「但在過去兩年裡，他們全部出動，而這只是一段10到12年時代的開始，這些掀起購物潮的人比前個世代多出50%。」

斯密德說，「因此聯準會(Fed)雖能收緊信貸，但無法降低比前個世代更多追求生活必需品的人數。」

許多千禧世代不認為他們有很多錢、並且現在正在購買資產。根據過去兩年進行的多項調查，超過60%的千禧世代由於學貸與高於工資的購屋成本而延後置產。這一代也是債務負擔增加最快的世代。

由於疫情導致的庫存短缺和激烈的競爭，給房市帶來壓力，這也使許多20多歲至40多歲年齡層的潛在買家望而卻步。

話雖如此，千禧世代仍是購屋市場的主力。全國房地產經紀人協會(NRA)在3月發布的最新研究中發現，「千禧世代現在占購屋族43%，冠於各個世代，比去年的37%增加。」

疫情 投資 通貨膨脹

上一則

外資大撤退 台幣將測30元關卡

下一則

升息不致激進 道指飆658點

延伸閱讀

紐時：40年最大通膨 美國人悲觀不利民主黨

紐時：40年最大通膨 美國人悲觀不利民主黨
美7月初消費者信心上升 通膨預期下降

美7月初消費者信心上升 通膨預期下降
馬斯克：通膨若放緩 特斯拉可降價

馬斯克：通膨若放緩 特斯拉可降價
Fed月底升息4碼？周五出爐的「這項數據」是關鍵

Fed月底升息4碼？周五出爐的「這項數據」是關鍵

熱門新聞

對聯準會(Fed)升息100個基點以抑制通膨上升的擔憂消退，美股上漲，道瓊工業平均指數更飆升658點。美聯社

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

2022-07-15 16:38
美6月CPI年增率高於預期，加深顧慮，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼推文表示，實際通膨情況或許正在好轉中。路透

克魯曼評美6月CPI：看似變糟 其實漸入佳境

2022-07-13 11:21
馬斯克決定中止收購推特，重挫推特股價與員工士氣，推特股價8日的延遲交易股價下跌近6%。(路透)

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

2022-07-09 22:11
股市遁入熊市之際，投資人可參考「股神」巴菲特的投資訣竅。（美聯社）

如何度過熊市？來學習「股神」巴菲特的三大致勝心法

2022-07-13 09:01
歐元區經濟陷入衰退。(路透)

幾乎1：1 歐元兌美元再創2002年底以來新低

2022-07-11 14:48
蘋果取消手機的耳機插孔，推出藍牙耳塞，開業界先河。（歐新社）

不安全、功效差 但20年來大家都高度依賴藍牙系統

2022-07-10 21:20

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠