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Fed月底升息4碼？周五出爐的「這項數據」是關鍵

編譯湯淑君／綜合外電
美國6月消費者物價指數（CPI）年增率衝上9.1%，投資人揣測聯準會（Fed）月底一口氣升息4碼（1個百分點）的機率大增。（路透）
美國6月消費者物價指數（CPI）年增率衝上9.1%，投資人揣測聯準會（Fed）月底一口氣升息4碼（1個百分點）的機率大增。（路透）

美國6月消費者物價指數（CPI）年增率衝上9.1%的近41年高峰，投資人揣測聯準會（Fed）月底召開決策會議時，一口氣升息4碼（1個百分點）的可能性大增。華爾街策略師表示，15日（周五）公布的一項數據，可能對Fed的最後決定產生關鍵性的影響。

財經網站MarketWatch報導，LPL Financial首席股票策略師柯洛絲比認為，Fed會不會因為CPI數字繼續飆高而加碼升息，投資人應等更多證據浮現、確定通膨「黏性」是否仍強，再下斷語。她表示，正密切關注密西根大學15日公布的未來五年預期通膨率。

柯洛絲比說：「我們正等那個數據出爐，看看是否進一步攀高。若確實是這樣，那麼Fed或許將在會中把升息1個百分點攤在檯面上討論；或者，我們看到的情況會是，Fed或許必須訴諸升息0.75個百分點，比他們料想的更久。」

自從13日公布CPI報告後，聯邦資金期貨交易員對Fed月底加碼升息的預期大增。CME FedWatch Tool網站顯示，Fed一口氣升4碼的機率已從12日的7.6%，飆到13日衝破80%，但在Fed理事沃勒表示仍支持升3碼後，已回落到44%。不過，沃勒語帶保留說，如果未來兩周出爐的數據很強，仍不排除擴大升息幅度的可能性。

因此，15日密西根大學公布的7月消費者信心和五年通膨預期數據，成為市場屏息關注的焦點。密大6月數據顯示，消費者預期年化通膨率將升到5.3%，而五年預期通膨率可能從5月的3%升到3.1%，但低於月中時預估的3.3%。整體消費者信心指數在6月降到50的紀錄低點。

柯洛絲比指出，她關注密大五年通膨預期數據更甚於消費者信心指數，理由只有一個：「Fed自己提到，Fed主席鮑爾也說了，那項數據，加上CPI報告，讓Fed思考能否等個六周再升息0.75個百分點。所以我認為，我們應該觀望更多的證據，看看是否升得更高。」

這位策略師表示，已有跡象顯示通膨接近觸頂，包括供應鏈瓶頸開始紓解，有助於使物價開始降下來。她說：「市場應可見到下半年物價回落，經濟可能減速到壓抑通膨及需求的水準。所以，（期中）選舉前會有一段疲弱時期，選後三個月則可能強勁反彈。」

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