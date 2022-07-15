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未順利發放疫情救濟金 美國銀行挨罰2.25億元

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

財經簡訊

財經新聞組／整理

星巴克7月底關閉全美16門市

星巴克宣布，出於安全考慮，將在7月底之前關閉全美16家門市，其中大部分位於西岸；大多數即將關閉的商店都位於洛杉磯和西雅圖都會區。將關閉的門市包括加州6家和華盛頓州6家，同時還將關閉俄勒岡州波特蘭市的2家門市，1家費城門市和1家位於華盛頓特區的門市。

聯邦機構罰款美商銀2.25億元

聯邦監管機構對美國商銀處以2.25億元的罰款，理由是「在疫情最嚴重時搞砸了州失業救濟金的發放」。消費者金融保護局(CFPB)對美國商銀處以1億元罰款；另外，貨幣監理署(OCC)將對該行處以1.25億元的罰款。同時美國商銀被要求賠償因「錯誤欺詐檢測程序」而帳戶遭凍結的消費者。

美商銀調降年底史指目標價

美國商銀策略師發表報告表示，美國將於2022年下半年進入溫和衰退，將年底史坦普500指數目標價調降20%，並同時調降EPS成長預期。策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)將史指目標價從4500點調降至3600點。並表示史指在年底前可能出現3000-3200點的水平。

GM沿高速公路興建充電椿

通用汽車(GM)將與高速公路旅客中心業主Pilot Co.以及電動車(EV)充電網絡業者EVgo合作，建立一個全新的EV快速充電網絡。3家公司表示，將在美國高速公路沿線500個地點安裝總共2000個快速充電椿，間隔約50英里。預計到2023年底將完成大部分工程。

PPI年增11.3% 近歷史新高

勞工統計局表示，由於能源成本大幅上漲，6月生產者物價指數(PPI)較上年同期上揚11.3%，為3月歷史新高11.6%以來最高讀數。其中近90%來自能源成本上揚10%，因為油氣價格飆升。剔除能源以及食品和貿易服務價格的核心PPI較上年同期上漲6.4%，低於5月6.8%的漲幅。

首申失業金24.4萬 8個月新高

勞工部表示，截至7月9日當周初請失業金人數增加9000人，經季節調整後為24.4萬人，連續第二周上升，為2021年11月20日當周以來新高；高於預測的23.5萬人；4周移動平均值23.57萬人。截至7月2日當周的持續申領人數減少4.1萬人至133.1萬人，低於市場預期的138.3萬人。

勞工部 星巴克 指數

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