通膨高於預期 升息幅度擴大

專業人士表示，通膨再創40年高點，可能讓聯準會(Fed)別無選擇，只能在7月27日的政策會議上升息 100個基點。

安本資產管理資深全球經濟學家麥肯(James McCann)表示，「我認為他們肯定會大幅升息。關鍵問題是會升多大？」「Fed之前已經明示升息50到75個基點，甚至現在可能是100個基點。從歷史上來看，100個基點的確很大。我認為它已經擺在桌面上，但我不認為這會是我的基本假設。」

勞工統計局13日表示，6月消費者物價指數 (CPI)同比飆升9.1%，創下40年新高。該數字比5月強勁的8.6%還要高；經濟學者原本預計成長8.8%。

整個報告都出現令人瞠目結舌的商品漲勢。例如，天然奶油和人造奶油指數飆升26.3%。牙科服務成本上漲1.9%，為1995年以來最大增幅。家庭食品指數上漲12.2%，為1979年4月以來最大年增率。

在火熱的CPI指數公布後不久，CME的FedWatch工具顯示，Fed在下次會議上升息100個基點的預期，從12日的近8%大升至13日的51%。到14日上午，預計本月底升息1%的可能性超過80%。

在13日晚間，華爾街 的經濟學家已經開始調整對升息的預測以配合市場定價。野村證券帶頭調升升息預期，成為本月第一個預測升息100個基點的投行。

美國商銀經濟學者加彭(Michael Gapen)在給客戶的報告中表示，「最重要的是，這份通膨報告讓Fed繼續緊縮政策。」「我們還是預計7月升息75個基點，9月升息50個基點。但今天的報告也與我們的觀點一致，也就是『通膨稅』將拖累消費者支出，推動經濟進入溫和衰退。」（財經新聞組）