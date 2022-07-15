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未順利發放疫情救濟金 美國銀行挨罰2.25億元

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

曼哈頓公寓 平均月租首破5千元

財經新聞組／綜合報導

曼哈頓公寓的平均月租金首次超過5000元。經紀人表示，秋季的需求和價格將會進一步走高。

根據Miller Samuel和Douglas Elliman的報告，6月平均公寓租金為5058元，創歷史新高。平均租金價格較去年上漲29%，而租金中位數上漲25%至每月4050元。

除了逼走許多租屋族外，在更全面的通膨壓力下，房租上漲可能會產生連鎖反應。租金是政府消費者物價指數(CPI)的一個關鍵指標，6月CPI較一年前上漲9.1%。紐約是美國最大的租屋市場。

加諸於曼哈頓租金的物價壓力可能會在未來幾個月推高通膨率，並給聯準會(Fed)施加更大的升息壓力以試圖抑制物價。

Miller Samuel執行長米勒(Jonathan Miller)說，「看不出有放緩的跡象，至少目前還沒有。」

他說，更高的房貸利率和對房市景氣低迷的擔憂，推動更多的潛在買家進入租屋市場。

與此同時，在疫情期間激增的曼哈頓可供出租公寓供應量現在接近歷史低點。6月底的空置率僅為1.9%，約有6400套公寓可供出租，較去年下降46%。

經紀人表示，雖然人們會擔心高犯罪率、稅收和地鐵問題，但在疫情期間搬離這座城市的許多家庭和租客現在都回流了。年輕的租屋族也湧入租賃市場。千禧世代甚至部分Z世代成員在大學畢業後來到這座城市或者遠距工作以避開高價租金，以享受這座城市的文化和夜生活。

Serhant經紀人加西(Valirjana Gashi)說，「歸根究柢，他們想待在紐約。」「甚至一些搬去邁阿密的家庭也都回來了。」

7月和8月通常是曼哈頓出租最多的月份，因為租戶在返回學校和工作之前尋找9月的租屋啟始日期。經紀人說，雖然待售屋看房日幾乎無人問津，但租屋的看房日從未像現在這樣擁擠。

租金 曼哈頓 疫情

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