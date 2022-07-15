我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未順利發放疫情救濟金 美國銀行挨罰2.25億元

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

銀行財報難看 股指跌幅有限

財經新聞組／綜合報導

美股下跌，因大型銀行財報以令人失望的結果開始；交易員還評估了聯準會(Fed)進一步收緊美國貨幣政策的可能性，因為經濟衰退的擔憂揮之不去。

道瓊工業平均指數下跌142.62點或0.46%至3萬630.17點。史坦普500指數下跌11.4點或0.3%至3790.38點。那斯達克綜合指數微升3.6點或0.03%至1萬1251.19點。

股指雖收跌，但大幅脫離盤中低點。道指盤中一度重挫達628點，而史指和那指分別一度跌逾2%。股指本周可望全面收跌。

摩根大通增提不良貸款準備金並停止股票回購，股價下跌3.49%，代表經濟前景更加謹慎。因投資銀行業務營收急劇下降，摩根史坦利下跌 0.39%；而定18日公布財報的高盛下跌3.05%。15日將公布財報的富國銀行和花旗集團分別下跌0.84%和3.01%。

摩根大通、高盛和美國運通的跌幅領跌道指，而能源、材料和金融股則在史指中表現最差。Mosaic下跌5.7%，而能源公司Halliburton、Diamondback Energy和EOG Resources分別下跌3.43%、3.51%和4.21%。

大型科技股漲跌互現，資訊科技股小幅走高。隨著Meta Platforms和Salesforce分別下跌3.33%和1.55%，蘋果和輝達上漲2.05%和1.37%。

指數 高盛 營收

上一則

Target、Gap、沃爾瑪紛推促銷 銷售額提升了 但仍比去年貴

下一則

曼哈頓公寓 平均月租首破5千元

延伸閱讀

大摩、小摩 第2季獲利失色

大摩、小摩 第2季獲利失色
Meta擬推新功能 允許臉書用戶創建多個個人檔案

Meta擬推新功能 允許臉書用戶創建多個個人檔案
Salesforce舊金山辦公大樓 40%空間要出租

Salesforce舊金山辦公大樓 40%空間要出租
高盛調查：逾九成美小企業擔心經濟衰退將臨

高盛調查：逾九成美小企業擔心經濟衰退將臨

熱門新聞

美6月CPI年增率高於預期，加深顧慮，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼推文表示，實際通膨情況或許正在好轉中。路透

克魯曼評美6月CPI：看似變糟 其實漸入佳境

2022-07-13 11:21
馬斯克決定中止收購推特，重挫推特股價與員工士氣，推特股價8日的延遲交易股價下跌近6%。(路透)

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

2022-07-09 22:11
股市遁入熊市之際，投資人可參考「股神」巴菲特的投資訣竅。（美聯社）

如何度過熊市？來學習「股神」巴菲特的三大致勝心法

2022-07-13 09:01
歐元區經濟陷入衰退。(路透)

幾乎1：1 歐元兌美元再創2002年底以來新低

2022-07-11 14:48
蘋果取消手機的耳機插孔，推出藍牙耳塞，開業界先河。（歐新社）

不安全、功效差 但20年來大家都高度依賴藍牙系統

2022-07-10 21:20
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司正在大買股票，讓投資人感到振奮。路透

股神巴菲特執掌的波克夏正在撿便宜 但不包含比特幣

2022-07-10 19:17

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決