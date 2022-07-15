銀行財報難看 股指跌幅有限

美股下跌，因大型銀行財報以令人失望的結果開始；交易員還評估了聯準會(Fed)進一步收緊美國貨幣政策的可能性，因為經濟衰退的擔憂揮之不去。

道瓊工業平均指數 下跌142.62點或0.46%至3萬630.17點。史坦普500指數下跌11.4點或0.3%至3790.38點。那斯達克綜合指數微升3.6點或0.03%至1萬1251.19點。

股指雖收跌，但大幅脫離盤中低點。道指盤中一度重挫達628點，而史指和那指分別一度跌逾2%。股指本周可望全面收跌。

摩根大通增提不良貸款準備金並停止股票回購，股價下跌3.49%，代表經濟前景更加謹慎。因投資銀行業務營收 急劇下降，摩根史坦利下跌 0.39%；而定18日公布財報的高盛 下跌3.05%。15日將公布財報的富國銀行和花旗集團分別下跌0.84%和3.01%。

摩根大通、高盛和美國運通的跌幅領跌道指，而能源、材料和金融股則在史指中表現最差。Mosaic下跌5.7%，而能源公司Halliburton、Diamondback Energy和EOG Resources分別下跌3.43%、3.51%和4.21%。

大型科技股漲跌互現，資訊科技股小幅走高。隨著Meta Platforms和Salesforce分別下跌3.33%和1.55%，蘋果和輝達上漲2.05%和1.37%。