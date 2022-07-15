Target、Gap、沃爾瑪紛推促銷 銷售額提升了 但仍比去年貴

業者庫存雖高，服裝價格未明顯鬆動。（路透）

許多零售商 的倉庫和商店積壓了過多庫存，但購物者在採購新衣時仍需支付更多費用。

根據勞工統計局13日公布的消費者物價指數(CPI)，6月服裝價格較5月上漲0.8%，年增5.2%。

服裝趨勢是一個重要指標，經濟學者和產業觀察家以此衡量消費者和美國經濟的實力。最近幾周，許多知名業者和投資人示警經濟衰退。包括Target、Gap和沃爾瑪 在內的零售商宣布更多降價促銷方案，以擺脫不需要的商品。預計這些舉措將導致通縮。

然而，至少到目前為止，服裝的銷售和價格都超過去年水平。

某些零售商也有相同感受。截至5月29日當季，Levi Strauss & Co.的營收同比成長15%。但CEO伯夫(Chip Bergh)表示，該公司在沃爾瑪、Target和亞馬遜銷售的平價品牌僅占公司整體銷售額的一小部分，且較一年前有所下降。

沃爾瑪的服裝產品也出現分化趨勢。隨著購物者減少購買可自由支配商品，該公司第一財季大舉調降部分服裝價格。然而，該公司銷售主管雷德菲爾德(Charles Redfield)表示，沃爾瑪無法滿足對其更時尚、價格更高的品牌需求，例如Scoop的吊帶裙和上衣。

市場研究公司NPD的數據顯示，從1月到5月，美國的服裝銷售額同比成長5%，較2019年疫情 前同期相比成長13%。其中女裝銷售額同比成長42%，也比疫情前的2019年高出14%。

這種消費者偏好的轉變傷害了囤積錯誤商品的零售商。Gap本周宣布品牌CEO辛加爾(Sonia Syngal)下台；該公司在最近的財報中表示，客戶不愛該公司的羊毛連帽衫和運動服。它也面臨尺寸不足問題，因為它一直推動大碼服裝。

Abercrombie & Fitch和American Eagle Outfitters也都回報庫存水平急劇上升，分別較一年前增加45%和46%，原因是商品賣不出去和供應鏈延後緩解。