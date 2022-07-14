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社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

歐元跌至與美元平價 原因與衝擊一次看

財經簡訊

財經新聞組／整理

需求強勁 達美估全年獲利

達美航空預測全年將實現「實質」獲利，因為強勁的旅遊需求提振第2季成為疫情以來最強單季。預計第3季也將獲得可觀的獲利，營業獲利率估計在11-13%範圍內。第2季調整後每股獲利1.44元。低於預期的1.73元，但仍是2019年以來的最佳表現。營收138億元，超過預期。

買家縮手 房貸需求下滑

隨著消費者越來越擔心通貨膨脹，買房的人越來越少；即使有，也只會買更便宜的房子。與前周相比，上周房貸需求下降，平均貸款規模也有所萎縮。根據抵押銀行家協會(MBA)經季節性調整後指數，上周購屋的房貸申請下降4%，較一年前同周下降18%。

Spirit航空4度延後合併投票

由於對缺乏股東支持的擔憂日益加劇，Spirit Airlines第4次宣布延後與Frontier Airlines合併的投票日期。Spirit現在計畫在7月27日星期五舉行投票，以便繼續與Frontier和JetBlue Airways進行交易談判。JetBlue半路殺出競購Spirit，讓最初與Frontier的交易備受質疑。

Polestar可望實現交車目標

瑞典電動車製造商Polestar表示，雖然其中國廠面臨新冠情相關的生產挑戰，但仍預計2022年將交車5萬輛，符合其先前的預則。Polestar發表聲明表示，其1月至6月交車約2.12萬輛，較2021年同期成長123%。中國疫情封鎖令在上半年讓Polestar的裝配線閒置數周。

那斯達克空頭部位小跌0.4%

那斯達克交易所表示，那斯達克的空頭部位在6月底下降了0.4%。截至6月30日，空頭部位降至約131.74億股；而截至6月15日的空頭部位為132.25億股。投資人借入證券「放空」賣出，預期股票會下跌，然後再以更低的價格買回股票，將它們歸還給出借證券者並賺取差價。

先鋒集團:美國衰退機率上升

全球第二大資產管理公司先鋒集團(Vanguard Group)表示，美國經濟在未來2年內陷入衰退的可能性越來越大，但預期股票和債券的年度回報率將會上升。該集團指出，未來12個月美國經濟衰退的可能性為25%，未來2年為65%。而歐元區明年經濟衰退的可能性約為50%，未來2年為60%。

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