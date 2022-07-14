德銀：獲利雖不振 再跌有限

德銀發布研究報告認為，美股 不太可能因為第2季企業財報獲利疲軟就出現進一步拋售，因為這種情況絕大程度已被考慮在內。

相反地，德銀策略師表示，歷史數據顯示，在股市大跌之後的財報季，股指通常會出現反彈。此外，在進入新財報季之前，史坦普500指數成分股的評級已經被不斷被下調；但能源類股並不在其中。

包括查達(Binky Chadha)在內的德銀策略師在最新報告中寫道：「我們認為，股市不太可能像目前普遍預期的那樣，僅僅因為業績下降或未來財測調降而出現進一步拋售。在財報季中，股市通常有75%的機率會反彈，尤其是在拋售之後，以及投資 人在財報季節的部位非常低的時候，就像目前的情況一樣。」

德銀加入花旗集團和Sanford C． Bernstein的行列，認為遭受重創的美股將迎來喘息機會，因為與獲利相關的風險被誇大了。這個觀點與摩根史坦利 在內的一些大型投行的觀點形成了鮮明對比。

摩根史坦利認為，美股正準備迎接一場獲利衝擊。大摩分析師威爾森(Michael Wilson)預計，在經濟衰退的情況下，史指將下探3000點。

德銀策略師在報告中寫道：「從歷史上看，總獲利超過預期或預期調降的幅度，與整個財報季史指的表現幾乎沒有關係。」

不過，他們也強別指出，推動市場拋售的可能是企業規避風險的跡象，尤其是「大幅削減成本措施或資本支出計畫的改變」。

德銀策略師預計，史指成份股公司第2季的平均獲利將低於平均水平，約為較低的個位數。（財經新聞組）