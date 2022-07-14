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看好市場 可樂業者搶推即飲雞尾酒

財經新聞組／綜合報導

在今年初推出含酒精的激浪(Mountain Dew)飲料令人鼓舞後，該品牌的所有者百事公司打算更深入開發即飲雞尾酒領域。

百事公司CEO拉瓜塔(Ramon Laguarta)在12日的財報電話會議上告訴分析師，「我們與波士頓啤酒合作開發很棒的新產品，並已將該品牌授權給波士頓啤酒，在一些州提供分銷服務。目前銷售不錯，在這些州的市占率很高。這讓我們對硬性飲料的潛力和與波士頓啤酒的關係感到樂觀。」

今年稍早，百事公司與波士頓啤酒合作推出酒精度5%的硬性激浪(Hard Mountain Dew)飲料，並在田納西州、佛州和愛阿華州銷售。

隨著百事公司和可口可樂開始深入長期以來迴避的領域，即飲雞尾酒之戰正在升溫。

可口可樂和Jack Daniels母公司Brown-Forman在6月簽署一項協議，經銷兩者合作開發的即飲雞尾酒。這種幾十年來一直在酒吧銷售的5%淡酒，與Hard Mountain Dew很類似。

Brown-Forman CEO懷廷(Lawson Whiting)當時指出，「Jack和可口可樂的聯名產品非常適合我們彼此，這是一項全球性的業務，尤其是在德國和澳洲非常受到歡迎。當然，在瓶子上印著可口可樂的商標是最大的關鍵，這也是讓我們最感到興奮的事。」

兩家公司表示將於2022年底先在墨西哥推出上市，隨後於2023年在全球「特定」市場推出。

根據Mintel的數據，從2016年到2021年，即飲雞尾酒的總銷量飆升了226%。數據顯示，在2021年，大約50%的22歲以上成年人會飲用即飲雞尾酒，高於2018年的40%。

可口可樂今年稍早還與啤酒和葡萄酒製造商Constellation Brands簽署了一項經銷酒精版Fresca的協議。這是可口可樂和Molson Coors就Topo Chico硬蘇打水達成的新協議。

可口可樂 波士頓 CEO

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