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通膨促激進升息 道指跌逾200點

財經新聞組／綜合報導

在6月通膨數據觸及1981年以來的最高水平後，加劇了人們對聯準會(Fed)將在遏制物價上漲的鬥爭中變得更加積極的擔憂，美股下跌。

道瓊工業平均指數下跌208.54點或0.67%至3萬772.79點。史坦普500指數下跌17.02點或0.45%至3801.78點。那斯達克綜合指數收跌17.15點或0.15%至1萬1247.58點。

6月消費者物價指數(CPI)同比上漲9.1%，甚至高於5月的8.6%，是1981年以來最大漲幅。不包括食品和能源價格的核心CPI年增5.9%，高於5.7%的預期。

受科技股上漲的提振，消費性非必需品上漲0.9%。達美樂、Bath & Body Works和特斯拉，加上波音、Walgreens和聯合健康，股價均下跌超過2%，將道指拖入下跌。

遭受重創的科技股亞馬遜、Netflix和特斯拉反彈上揚，雖然對成長的擔憂日益加劇，但它們都上漲超過1%。由於反向起訴馬斯克，推特上漲7.9%。

6月火熱的通膨數據可能會促使Fed在本月會議上再升息75個基點，甚至提高對進一步升息的預期，以抑制飆升的物價。

聯邦基金期貨現在定價7月升息81個基點，代表預計升息幅度將超過75個基點，甚至可能達到100個基點。隨著通膨飆升，人們對經濟衰退的擔憂加劇。

指數 升息 特斯拉

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