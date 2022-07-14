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物價上揚 巧克力消費減少低價小包裝產品買氣勝量販包 業者「縮水式通膨」留客

財經新聞組／綜合報導
巧克力也受縮水式通膨影響。（路透）
巧克力也受縮水式通膨影響。（路透）

根據全球最大巧克力公司的最新數據和評論，由於歐洲和美國的生活成本高漲，消費者正在減少巧克力的消費。

Hershey Co投資人關係副總裁波爾(Melissa Poole)表示，由於價格在「高個位數、低兩位數」範圍內上漲，過去幾個月美國巧克力整體零售量在2-3%區間內「起伏不定」。

她說，「我們預計，隨著今年過去，成交量將有所回落。」Hershey之前曾預計需求將放緩。但直到最近出現下跌為止，「消費者並沒有真正減少消費」。

在新冠疫情後期，巧克力的銷售，尤其是在美國，隨著許多消費品的購買而激增，購物者受到政府紓困支票的鼓舞，並堅持「居家生活方式」的習慣，繼續大量採購。

但巧克力業者現在看到消費者行為出現一些變化。例如，購物者在收銀台會選擇單獨包裝的糖果棒，而不是量販包。

根據芝加哥市場研究機構IRI的數據，截至6月12日的過去13周，美國巧克力銷量同比下降1.5%，價格飆升8.2%。

IRI的數據還顯示，美國商店的「自有品牌」巧克力銷量在過去6個月增加了8%；這類產品比名牌巧克力便宜，占整體市場的一小部分。

更便宜的巧克力可可含量較低，這意味著即使巧克力製造商的銷量在低迷時期保持不變，可可需求也會下降。

波爾說，在某些情況下，Hershey會縮小包裝尺寸並維持價格不變，這種作法通稱「縮水式通膨」，以留住那些說只願花3元而非5元或6元買一袋巧克力的顧客。她說，由於事涉時間和規畫，這種作法並沒有「如想像的那樣經常」使用。

她說，「通貨膨脹如此嚴重，我們更常調整標價。」Hershey約20%的產品價格低於2元，低於4月時的25%。

然而，波爾說，在過去18個月中，該公司已經減輕了一些季節性商品的重量。

即使商品銷量保持不變，縮水式通膨、比如降價購買更便宜的巧克力，也會影響可可需求。

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