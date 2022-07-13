衛生紙現象 晶片也囤積過剩

晶片由短缺一夕變成過剩，囤積是主因。（路透）

全球疫情 引發的供應鏈危機，使個人電腦(PC)和智慧手機 製造商無法獲得所需的電腦晶片 。但從5月下旬到6月，這一切在3周內發生極端的轉變；因為高通膨、中國最新的疫情封鎖及烏克蘭戰爭抑制消費者支出，尤其是PC和智慧手機。

在某些領域，晶片從短缺變成供過於求，令華爾街感到意外。記憶晶片公司美光科技6月底宣布減產。商務長沙達納(Sumit Sadana)承認，市場逆轉讓美光措手不及。

隨著美國晶片股財報季本月稍後展開，TechInsights晶片經濟學家哈奇森(Dan Hutcheson)警告，在美光的嚴峻預測之後，會有更多的壞消息，「美光只是誠實開了第一砲。」對產業低迷的擔憂重擊了晶片股，費城半導體指數2022年以來已下跌35%，遠遠超過史坦普500指數19%的跌幅。

但晶片囤積讓情況變得更糟。

就像在新冠疫情封鎖之前緊張的購物者在超市搶購衛生紙一樣，製造商在疫情期間大量儲存了電腦晶片。在此之前，「及時」製造是財政保守公司的常態，這些公司在即將生產前才訂購零件，以盡可能避免庫存過剩，減少倉庫容量並削減前期支出。

哈奇森說，「囤積是業者認為至關重要的一種訊號，直到有一天它們才驚然發覺：『為什麼我有這麼多庫存？』」40多年來一直在預測晶片供需的他說，「這有點像搶購衛生紙。」專家表示，晶片市場大逆轉對各個業務領域的打擊不均。

Baird半導體資深分析師格拉(Tristan Gerra)表示，消費電子大型晶片供應商，尤其是低端智慧手機，將受到經濟低迷的打擊。晶片設計巨頭Nvidia Corp的繪圖晶片常用於遊戲和挖掘加密貨幣，隨著價格繼續下跌，最近的加密貨幣市場崩盤更加劇了這種情況，可能會出現「另一波跌勢」。