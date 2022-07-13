小摩：遭重創科技股超級便宜

摩根大通策略師在最新報告中指出，由於當前估值極具吸引力，一些遭受重創的科技股可能值得一試。

摩根大通策略師馬特卡(Mislav Matejka)在給客戶的最新報告中表示：「在一年前創下歷史新高後，依目前銷售價格比指標，未能獲利的科技股更接近超級便宜的水準。」

這項評估來自更全面的短期性觀點，摩根大通形容為一種「戰術」；是針對遭受重擊的成長型股票 的看法。馬特卡認為，至少在短期內，已到成長型股票表現優於市場價值型股票的時候了。

他寫道：「隨著經濟數據開始收縮，聯準會(Fed)可能會開始表達更平衡的說法，鷹派的高點已經過去。盈虧平衡點和債券殖利率 之間的差距現在已經縮小。除非油價再次飆升，通膨預期已可確定。名

目債券殖利率的向上重新定價，以及實質利率從-100個基點上升到+50個基點，是對長期市場部分估值的限制，但這可能會暫時紓解。」

可以肯定的是，在今年的熊市中，成長型類股受到的打擊最為嚴重。這反映出投資 人押注Fed會提高利率，這具有降低估值和壓低未來成長的相應效果。

將微軟、亞馬遜和Meta等成長型個股列為前10大持股的先鋒成長指數型基金(Vanguard Growth Index Fund)，今年來已下跌28%。相較之下，史坦普500指數今年下跌19%。

Netflix和Roku等曾經的市場寵兒，今年來分別下跌70%和61%。伍德(Cathie Wood)的ARK Innovation ETF今年下跌超過50% 。

反過來，投資人已經轉向追求價值型個股，或者被視為現金流更可預測和估值相對較低的公司。