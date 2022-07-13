等待CPI發布 股指震盪收低

由於對全球經濟成長的擔憂削弱了投資 人對風險資產的興趣，而華爾街也為關鍵通膨數據做好準備，美股在交易最後一個小時大幅下跌。

道瓊工業平均指數 下跌192.51點或0.62%至3萬981.33點，回吐早盤漲幅。史坦普500指數下跌35.63點或0.92%至3818.8點。那斯達克綜合指數下跌107.87點或0.95%至1萬1264.73點。

一些受挫科技股因投資人而反彈。Salesforce和微軟分別下跌4.61%和4.1%，而亞馬遜和Netflix分別下跌2.26%和1.63%，Alphebet下跌1.43%。在馬斯克終止收購交易後，推特股價 高度波動，收漲4.32%。

在美國航空預計第2季總營收將超過2019年水平並且股價飆升9.98%後，航空股上漲，聯合航空、達美航空和西南航空分別上漲8.09%、6.15%和4.64%。

與此同時，挪威郵輪和嘉年華郵輪股價分別上漲5.74%和7.6%；波音攀升7.45%，因交機量達到2019年3月以來的最高單月水平。

擔心全球經濟放緩，油價下跌2%。哈里伯頓和德文能源分別下跌2.59%。6月消費者物價指數(CPI)報告定於13日發布。《道瓊》估計，總體通膨率將從5月的8.6%上升至8.8%。