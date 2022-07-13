美股最錢線 ╱ 財報季起跑 面臨三考驗

鑑於美股 今年艱難表現，許多受到打擊的投資人寄希望於第2季財報季可能會催化美股的反彈。而其它的人則擔心，2022年第1季財報超出預期，若第2季無法繼續保持，將使美股繼續走弱。

分析機構指出，與宏觀經濟表現相比，第2季財報季將是美股未來走勢的重要考驗。

摩根史坦利分析師 威爾森(Michael Wilson)指出，在企業努力應對成本上漲、庫存增加和需求放緩帶來的獲利壓力同時，美元走強將對許多大型跨國公司的獲利構成巨大阻力。

大摩簡單測算了史指的貨幣收益後發現：美元同比每升值1個百分點，企業每股獲利成長就會受到約0.5倍的衝擊。按目前16%的同比成長水平計算，在其他條件不變的情況下，史指成分股的每股獲利成長將面臨8%的衝擊。

首先，美元指數目前已較上年同期上漲16%，這是史上最極端的情況之一，通常會伴隨著重大金融壓力或經濟衰退危機出現。

其次，瑞士信貸分析師戈盧布(Jonathan Golub)指出，隨著全球經濟重新開放加速展開，去年第2季企業獲利成長驚人。根據FactSet的數據，史指每股獲利在2021年第2季成長逾90%。這意味著今年第2季難以超越。

去年第2季的強勁表現意味著史指成分股今年將面臨增速放緩，尤其是每股獲利成長預計僅為5%。而在第3和第4季的財報數據則可能有所恢復。

企業面臨的另一個威脅是「獲利率 壓縮」，也就是即使整體銷售上升，獲利率仍遭收縮。在劇烈的通貨膨脹期間很難避免。

高盛分析師柯斯汀(David Kostin)指出，由於通膨的提振，史指企業的銷售額預計第2季將成長15%。然而，更高的投入價格、工資和借貸成本意味著獲利率預計將收縮至12.2%。