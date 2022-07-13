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疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

財經簡訊

財經新聞組

百事上季業績佳 調升財測

百事公司第2季淨利14.3億元或每股1.03元，低於去年同期的23.6億元及每股1.7元。不計項目，每股獲利1.86元，高於預期的每股1.74元。淨銷售額成長5.2%至202.3億元，超過預期的195.1億元。並調升全年營收財測，預計2022年有機營收成長10%，高於之前預測的8%。

Peloton健身器材全面外包

Peloton計畫退出其所有自行製造業務，轉而擴大與台灣製造商力山工業(Rexon Industrial)目前的合作關係，以扭轉虧損的業務。Peloton CEO麥卡錫(Barry McCarthy)表示，這是公司簡化供應鏈和修復成本結構的當務之急。該公司還將在2022年底前暫停其Tonic Fitness設施的運作。

NFIB小企業信心 9年半新低

全國獨立企業聯合會(NFIB)表示，由於擔憂通膨，6月小企業樂觀指數降至近9年半以來的最低水平，但隨著繼續擴大業務，對勞動力的需求依然強勁。小企業樂觀指數上月下跌3.6點至89.5，為2013年1月以來最低水平。34%業主表示通貨膨脹是最大單一問題，為1980年第4季以來最高水平。

沃爾瑪採購Canoo電動車

沃爾瑪宣布與Canoo Inc達成協議，採購4500輛電動車，以在2040年實現淨零排放目標。沃爾瑪表示，它還擁有額外選擇權增購最多1萬輛電動車，以使其外送車隊實現電氣化。交易還包括採購Canoo的全電動生活方式送貨車(LDV)。這家電動車新創公司預計將從第4季開始生產LDV。

Lordtown任命新CEO

電動車新創公司Lordstown Motors表示，其總裁海陶爾(Edward Hightower)將出任新CEO，立即生效。他所接替的尼尼維吉(Daniel Ninivaggi)將擔任公司執行董事長的戰略角色。海陶爾曾在福特汽車和通用汽車工作，他將繼續領導該公司與台灣製造商富士康的合資企業。

6月數位物價 連3月趨緩

根據Adobe Analytics的數據，6月消費者的線上價格放緩，電子產品和服裝價格下降。Adobe的數位價格指數(DPI)顯示，線上商品價格同比成長0.3%，但環比下降1%。線上價格已連續3個月趨緩。電子產品和服裝打擊最大，分別同比下降7.4%和0.1%。

電動車 沃爾瑪 指數

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