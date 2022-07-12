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Gap宣布撤換執行長 預警Q2獲利下滑 盤後一度跌4%

編譯洪啟原／綜合報導
Gap這次管理層人事異動，是因旗下品牌Old Navy決策出問題，對銷售和獲利造成打擊，畢竟該品牌囊括Gap逾半數銷售額。（路透）
Gap這次管理層人事異動，是因旗下品牌Old Navy決策出問題，對銷售和獲利造成打擊，畢竟該品牌囊括Gap逾半數銷售額。（路透）

美服飾零售商蓋璞（Gap）宣布撤換執行長辛格爾（Sonia Syngal），由執行董事長馬汀（Bob Martin）暫代此職務，並警告說銷售持續下滑將拖累獲利表現。

Gap 11日盤後表示，馬汀暫代執行長的人事案立即生效。馬汀2002年加入Gap董事會，並在2020年升任執行董事長。Gap並延攬前沃爾瑪主管巴貝托（Horacio Barbeito）擔任Gap旗下品牌Old Navy的執行長。

Gap當日盤後一度跌4%。根據FactSet，Gap今年來共跌50%，比標普500指數的同期跌幅19%跌更深。

這次管理層人事異動，是因Old Navy決策出問題，對銷售和獲利造成打擊，畢竟這個品牌囊括Gap逾半數銷售額。

Old Navy去年夏季推出涵蓋各種尺寸的服裝，設法使產品更具包容性，結果適得其反，門市內尺寸過大和過小的服裝太多，但最暢銷的中等尺寸服裝反而供應不足。Gap 5月公布令人失望的獲利報告後，表示已調整這項策略。

擁有香蕉共和國和Athleta兩大服裝品牌的Gap警告，第2季獲利率經調整後估降至零或陷入負成長，並預估銷售將比去年同期下滑。Gap表示，上季大力促銷服裝商品組合，為此推出許多優惠折扣。

根據聲明，辛格爾表示Gap現在應展開新的視野和活化領導層。辛格爾之前執掌Old Navy，到2020年3月接任Gap執行長，當時新冠疫情正擾亂全球事業和引發關店潮。

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