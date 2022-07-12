財經簡訊

花旗估美股年底前走升

隨著華爾街對經濟衰退的擔憂不斷蔓延，花旗表示，年底企業獲利可能會讓許多人感到意外。策略師克羅奈特(Scott Chronert)表示：「美股在2022年底前還有上漲空間，原因是獲利比普遍預期更具韌性，而且隨著聯準會 (Fed)鷹派態度被更充分地消化，估值可能會有所緩解。」

澳門 強制關閉 賭場股暴跌

澳門11日宣布2年多來首次關閉所有賭場，導致博彩公司股價暴跌，以努力遏制歷來最嚴重的新冠疫情爆發。該市30多家賭場和其他企業將關閉一周，雖開放基本服務的短程旅遊，但人們被要求待在家裡。澳門政府表示，警方將監控外出民眾，並對不服從者實施嚴厲懲罰。

Novavax獲訂320萬劑疫苗

衛生與公眾服務部(HHS)表示，一旦獲得監管機構的授權，美國政府將獲得由Novavax Inc開發的320萬劑新冠病毒疫苗。一旦獲得食品和藥物管理局(FDA)的緊急使用授權和疾病控制與預防中心(CDC)的建議使用，該疫苗將在美國免費提供。

基本面惡化 Meta遭降評

投行Needham發布研究報告，將Meta平台的評級從「持有」調降至「跑輸大盤」。該行分析師馬丁(Laura Martin)表示，「降評是因為未來2年Meta的成本增速將遠遠超過營收成長。」她還指出，消費者行為的轉變、競爭的加劇、公司護城河的退化，以及監管風險和元宇宙的投資風險都令人擔憂。

Frontier要求Spirit延後表決

超低成本航空公司Frontier Group Holdings Inc表示已要求被收購目標Spirit Airlines Inc將股東對其提議要約的投票延後到7月27日，以需要更多時間來爭取夠多的代理支持。Frontier 10日說，「根據我們截至7月8日收到的代理數據，我們距離獲得Spirit股東的批准還有很長的路要走。」

分析師指美經濟衰退機率過半

道明證券(TD Securities)全球策略主管凱利(Richard Kelly)表示，美國經濟在明年陷入衰退的可能性超過50%，並提到可能受到打擊的3種方式。他表示，汽油價格上漲、聯準會(Fed)鷹派和經濟普遍放緩，是目前全球最大經濟體面臨的三個風險。