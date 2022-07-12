我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超速收859元罰單 加州交通違規罰金為何高於他州？

想出國又怕搭機染疫？醫：注意2件事反而更安全

財經簡訊

財經新聞組／整理

財經簡訊

花旗估美股年底前走升

隨著華爾街對經濟衰退的擔憂不斷蔓延，花旗表示，年底企業獲利可能會讓許多人感到意外。策略師克羅奈特(Scott Chronert)表示：「美股在2022年底前還有上漲空間，原因是獲利比普遍預期更具韌性，而且隨著聯準會(Fed)鷹派態度被更充分地消化，估值可能會有所緩解。」

澳門強制關閉 賭場股暴跌

澳門11日宣布2年多來首次關閉所有賭場，導致博彩公司股價暴跌，以努力遏制歷來最嚴重的新冠疫情爆發。該市30多家賭場和其他企業將關閉一周，雖開放基本服務的短程旅遊，但人們被要求待在家裡。澳門政府表示，警方將監控外出民眾，並對不服從者實施嚴厲懲罰。

Novavax獲訂320萬劑疫苗

衛生與公眾服務部(HHS)表示，一旦獲得監管機構的授權，美國政府將獲得由Novavax Inc開發的320萬劑新冠病毒疫苗。一旦獲得食品和藥物管理局(FDA)的緊急使用授權和疾病控制與預防中心(CDC)的建議使用，該疫苗將在美國免費提供。

基本面惡化 Meta遭降評

投行Needham發布研究報告，將Meta平台的評級從「持有」調降至「跑輸大盤」。該行分析師馬丁(Laura Martin)表示，「降評是因為未來2年Meta的成本增速將遠遠超過營收成長。」她還指出，消費者行為的轉變、競爭的加劇、公司護城河的退化，以及監管風險和元宇宙的投資風險都令人擔憂。

Frontier要求Spirit延後表決

超低成本航空公司Frontier Group Holdings Inc表示已要求被收購目標Spirit Airlines Inc將股東對其提議要約的投票延後到7月27日，以需要更多時間來爭取夠多的代理支持。Frontier 10日說，「根據我們截至7月8日收到的代理數據，我們距離獲得Spirit股東的批准還有很長的路要走。」

分析師指美經濟衰退機率過半

道明證券(TD Securities)全球策略主管凱利(Richard Kelly)表示，美國經濟在明年陷入衰退的可能性超過50%，並提到可能受到打擊的3種方式。他表示，汽油價格上漲、聯準會(Fed)鷹派和經濟普遍放緩，是目前全球最大經濟體面臨的三個風險。

澳門 疫苗 聯準會

上一則

數位廣告老兵 苦日子還沒完

下一則

中國青年返鄉創業 帶動夜經濟發展

延伸閱讀

洛杉磯縣 11日起擴大猴痘疫苗接種資格

洛杉磯縣 11日起擴大猴痘疫苗接種資格
澳門封城前現搶購潮 超市貨架缺貨 港人急回港

澳門封城前現搶購潮 超市貨架缺貨 港人急回港
遙望澳門

遙望澳門
美國入境歐洲各國旅遊最新政策要求

美國入境歐洲各國旅遊最新政策要求

熱門新聞

微軟共同創辦人比爾蓋茲。圖為他6月8日出席時代雜誌活動。(歐新社)

「沒下跌風險」 比爾蓋茲、巴菲特都愛買「農地」

2022-07-05 23:30
馬斯克決定中止收購推特，重挫推特股價與員工士氣，推特股價8日的延遲交易股價下跌近6%。(路透)

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

2022-07-09 22:11
利率下降可能提振了以成長為導向的科技股，幫助那指跑贏大盤。Getty Images

低利率提振那指 史指收復2%跌幅

2022-07-05 16:33
聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

詭異...Fed升息方興未艾 市場卻押明年就會降息

2022-07-06 10:24
印度消費者保護局禁止飯店和餐廳向顧客收取服務費。（路透）

認定「服務費」不合理 這國家禁止飯店、餐廳收取

2022-07-05 05:44
歐元區經濟陷入衰退。(路透)

幾乎1：1 歐元兌美元再創2002年底以來新低

2022-07-11 14:48

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權
阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人