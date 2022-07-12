數位廣告老兵 苦日子還沒完

伴隨著宏觀經濟轉弱、TikTok 和蘋果 等新挑戰者的加入，Meta、Snap和Alphabet等科技公司的苦日子還在後面。

巴克萊在研報告中警告，即便股價今年來已經下跌超過50%，但Meta、Snap和Alphabet等科技公司的苦日子可能還沒結束。

巴克萊分析師山德勒(Ross Sandler)表示，一場針對美國數位廣告領域的「風暴」即將到來。伴隨著TikTok和蘋果等新挑戰者的加入戰場，在宏觀經濟轉弱的大背景下，現有產業玩家的生存空間被嚴重擠壓，整體產業面臨著日益激烈的競爭和結構性阻力，整個互聯網生態系統的支出和轉化率將顯著下降。

他警告，在一系列衝擊下，美國數位廣告領域可能面臨多年來最低的營收 成長率；今年整個廣告業的年營收成長可能僅有3%。且與過去不同，伴隨著全球經濟成長轉弱，這種放緩可能是長期性的、趨勢性的。

山德勒強調，過去幾年，Alphabet、Meta等平台基本占據數位廣告市場全部的營收成長。但伴隨著蘋果和TikTok加入戰局，這種狀況有望被打破。他預計兩家公司的數位廣告業務今年將維持高速成長：包括應用商店廣告投放在內的蘋果廣告業務預計將成長至70億元，而TikTok的廣告收入今年有望從40億美元躍增至120億美元以上。

這種長江後浪推前浪的態勢直接引出產業中誰將被淘汰的問題。

山德勒認為，Meta、Snap和Alphabet等現存廣告業主導業者無疑是最大的受害者。因此調降這幾家公司的目標價。將Alphabet的目標價從3200元調降至3000元；Meta目標價從370元降至280元；Snap的目標價從42元削減至20元。（財經新聞組）