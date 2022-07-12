調查：今年線上零售額將破兆

根據FTI Consulting, Inc.的零售和消費品業務統計，雖然購物者對經濟狀況和個人財務狀況的擔憂日益增加，但美國線上零售額將在2022年達到1.07兆元。

根據FTI Consulting的《2022年美國線上零售預測》，原本在新冠疫情 前預測要到2025年才能達到的里程碑，將在2022年達陣，較2021年成長11.7%，且其成長軌跡與疫情前的預測一致。針對2022年的預測顯示，線上零售額比疫情前預測模型增加了2560億元，上揚31%。

與FTI Consulting的疫情前預測模型相比，新冠疫情導致約4000億元零售額在2020年和2021年轉移到電商 通路。大型全通路零售商是這段時期線上銷售大幅成長的最大受益者。

雖然疫情加速了電商的採用和線上採購量，但現在的問題是，既然購物者正在返回店面，這股趨勢是否會持續下去。

FTI Consulting零售和消費品業務負責人威曲瑟(J.D. Wichser)表示，「具說服力的證據證明，疫情對電商購物的影響將是持久的。」

電商零售額在2020年第2季至2021年第1季出現顯著成長。單季線上銷售額同比成長在45%至53%之間，疫情前則是偏低的10%至15%。疫情後的線上銷售成長和市占率成長將與疫情前比率基本一致。

FTI Consulting的零售和消費品調查預計，不含汽車 和汽油，線上通路占美國零售額比率將在2022年達到22.1%，而2021年和2019年分別為20.8%和15.2%。未來線上市占率的成長將略微落後疫情前的估計，因為疫情吸引不少人採用電商購物，他們將在未來幾年繼續使用該通路。

根據預測，到2030年，美國線上零售額將超過2兆元，屆時線上總市占率將接近31%，而2021年底的比率為21%。這意味著在這10年中，線上銷售額的複合年增率接近8.5%。