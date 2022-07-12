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財報季將展開 那指中止連漲

財經新聞組／綜合報導

美股11日下跌，華爾街為本周稍後發布的大公司財報做準備，這可能預示著通膨對企業的影響。

道瓊工業平均指數下跌164.31點或0.52%至3萬1173.84點。史坦普500指數下跌44.95點或1.15%至3854.43點。那斯達克綜合指數下跌262.71點或2.26%至1萬1372.60點。

12日和13日，百事可樂和達美航空的財報將拉開本財報季帷幕，隨後是本周稍後銀行股摩根大通、摩根史坦利、富國銀行和花旗集團的財報。

賭場股票永利度假村和拉斯維加斯金沙集團領跌，由於中國新冠疫情趨勢惡化，包括澳門賭場長達一周的關閉，各自下跌6.46%和6.23%。上海還發現了第一例BA.5子變種病毒。

史指的消費性非必需品類股下跌近2.8%，而資訊科技類股下跌1.4%。亞馬遜和Alphabet各自下跌3.28%和3.08%。特斯拉下跌6.55%，而Netflix下跌5.15%。Nike、開拓重工和迪士尼都下跌超過 2%，拖累道指。

馬斯克終止價值440億元的收購社交媒體交易後，推特下跌11.4%。這位億萬富翁對平台上的機器人和虛假帳戶的數量提出質疑，並表示推特並沒有真實地說明平台上的活動有多真實。然而，該公司表示，它向馬斯克提出評估索賠所需的訊息。

指數 馬斯克 推特

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