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增提準備金 銀行Q2獲利將大減經濟面臨衰退 摩根大通、花旗等4大銀擬撥35億損失準備金

財經新聞組／綜合報導
本周銀行股將陸續公布上季財報。（路透）
本周銀行股將陸續公布上季財報。（路透）

由於對疫情復甦的樂觀被可能的衰退所取代，貸款損失準備金增加，預計美國大型銀行第2季獲利將較去年同期大幅下降。

Refinitiv I/B/E/S數據顯示，分析師預計摩根大通14日財報將顯示獲利下降25%，而花旗集團和富國銀行15日財報將分別顯示獲利下降38%和42%。

摩根史坦利是美國第六大資產銀行，也是華爾街的主要參與者和投資經理人，14日也將發布財報，預計獲利將下降17%。

一樣擁有龐大消費者和企業貸款專營權的美國商銀，預計在7月18日發布財報時獲利將下降29%。

第五大銀行高盛集團預計將在7月18日發布財報公布獲利下降51%。

獲利暴跌是由於這些大型銀行增提預期貸款損失準備金，這與一年前的情況相反；當時由於預期疫情損失未能實現且經濟走強，它們的財報因調降這些準備金而受益。

根據2020年1月生效的會計準則，銀行必須將經濟前景計入貸款損失準備金。

雖然上周公布的非農就業報告顯示美國經濟在6月新增就業崗位多於預期，但仍可能處於衰退邊緣。第一季國內生產總值(GDP)收縮，過去2周消費者支出和製造業數據不熅不火。

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)上月警告經濟面臨「颶風」；而摩根史坦利CEO戈爾曼(James Gorman)認為經濟衰退的可能性為50%。

RBC Capital Markets銀行業分析師卡西迪(Gerard Cassidy)表示：「銀行將不得不為此增提準備金。」

他估計，美國4大銀行摩根大通、花旗、富國銀行和美國銀行可能會提撥35億元的損失準備金，而去年它們釋出準備金時的收益為62億元。

因此，銀行的獲利看來會比它們的基礎業務差。巴克萊銀行分師戈德伯格(Jason Goldberg)估計，4大銀行的預提稅前獲利將下降7%。

貸款 就業 疫情

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