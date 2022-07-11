美股齊跌 那指跌逾2% 市場靜候經濟數據和企業財報季

美股三大指數11日齊跌，科技股拖累那指重挫2.26%，投資人正靜候美國預計本周稍晚公布的關鍵通膨數據和企業財報季。路透

美股三大指數 周三（11日）齊跌，科技股拖累那指重挫2.26%，投資人正靜候美國預計本周公布的關鍵通膨數據和企業財報季。

道瓊工業指數跌0.52%，或164.31點，收報31,173.84點；史坦普500 指數1.15%，或44.95點，收在3,854.43點；那斯達克指數大跌2.26%，或262.71點，收在11,372.60點。

科技股大跌拖累那指下挫，包括蘋果跌1.48%、亞馬遜跌3.28%、字母跌3.08%、特斯拉大跌6.55%。特斯拉執行長馬斯克宣布終止收購推特，拖累推特股價急跌11.3%。

中國國家市場監管總局日前發布行政處罰決定書，對阿里巴巴幾家附屬公司開人民幣250萬元，原因是未報告五筆交易；騰訊控股也挨罰。

阿里巴巴重挫9.4%，京東和百度各跌3.9%和5.7%，攜程則大跌6.3%。那斯達克金龍中國指數收跌7.1%，寫下5月初來最大跌幅。

在史坦普500指數11大類股中，公用事業股漲最多，而通信服務類股跌最深。

澳門 兩年多來首次宣布關閉賭場以遏止疫情蔓延，使避險情緒加劇。

美國合眾銀行財富管理部門高級投資策略師郝沃茲說：「市場很緊張，這與財報季開跑和通膨數據向市場透露何種訊息有關。我們知道通膨是供應限制所引發，中國是一大重要因素，而澳門關閉賭場形同對市場潑冷水。」

包括摩根大通、花旗集團和富國銀行在內的大型銀行預計周四和周五公布財報，象徵率領整個財報季開跑。

史坦普500銀行股指數跌1.0%。分析師預估，這些大銀行預料提撥更多準備金因應貸款損失，將拖累獲利比去年同期減少，從而加劇人們對經濟衰退即將到來的疑慮。

美國預計本周稍晚公布一系列經濟數據，包括消費者物價（CPI）、零售銷售和工廠生產，這應能讓市場了解通膨觸頂和經濟降溫的程度。聯準會（Fed）預計下周舉行例行會議，外界估Fed將續第二次升息3碼。

郝沃茲說：「市場試圖在CPI數據出爐前審慎行事。我們希望經濟成長放緩，這有助軟化Fed的鷹派立場，但另一方面，有諸多理由使人相信通膨可能居高不下，可能促使Fed維持激進的升息步調。」

市場預估，Fed將在本月決策會議再度升息3碼，以因應高通膨，有人擔憂這種策略可能略有降溫的經濟陷入衰退。

百事公司和達美航空公司預計各在12日和13日公布財報。

路孚特的數據顯示，到8日為止，分析師認為史坦普500指數成份股企業上季總獲利將年增5.7%，預料低於本季初預估的6.8%。

美國賭場業者拉斯維加斯金沙集團、永利渡假村及新濠博亞娛樂有限公司齊跌，跌幅介於6.3%和9.6%，稍早澳門關閉所有賭場以防堵新一波疫情。史坦普1500酒店、餐廳和休閒指數跌1.5%。