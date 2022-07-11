羅訴韋德翻案 線上墮胎暴紅

美國最高法院6月底決定推翻支持墮胎 的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例，全美多州隨後配合，限制墮胎服務，越來越多尋求墮胎的人轉而上網尋求醫療服務，線上墮胎藥大受歡迎。

近幾周，遠距醫療墮胎服務平台流量猛增，5月份最高法院推翻「羅訴韋德案」判例的草案洩漏後，流量隨即較前一個月暴增456%，6月份最高法院宣布最終判例與草案相符，流量比前一個再增20%。根據網路分析業者Similarweb，這些服務平台6月造訪流量高達530萬次，驅使墮胎藥初創公司加速擴張以滿足需求。

Similarweb數據顯示，最高法院6月24日公布最終裁定當天，遠距醫療墮胎平台流量飆升至43萬6727次，較前一天急增2585%，次天流量繼續增加50%以上。

因為線上墮胎服務需求暴增而受益的平台包括Choix、Hey Jane和Just the Pil等新創公司，這些公司近幾年開業，透過遠距醫療問診及郵寄方式為某些州的婦女提供墮胎處方。由於聯邦監管鬆綁，其服務可縮減患者的往來旅程、診間等待時間和成本。然而，隨著致力跨州擴張以滿足快速增長的需求，業者正面臨法規和日益敵對的立法環境。

Choix公司稱，自「羅訴韋德案」被推翻以來，其平台流量大增600%；Just The Pill在最高法院裁定不到四天內，收到260多個線上預約請求，遠高於先前每天20至25個的尋常紀錄；Hey Jane網站流量較上個月平均值增長近10倍、患者需求倍增，這家墮胎藥新創公司每天治療的患者是15個月前的25倍，正致力將目前的六州營運範圍進一步擴大。

此外，在多州提供遠距醫療預約和郵寄墮胎藥服務的Carafem也生意興隆，網絡流量激增、電話數量翻倍、墮胎護理需求大增。

Just The Pill將啟動「運送人工流產服務」(Abortion Delivered)新計畫，將使用流動診所提供藥物流產服務，以順應需要護理的人大量湧入；該公司及該計畫醫療主任阿曼(Julie Amaon)聲明稱，「我們無所畏懼、為最需要的人提供護理，我們將提供更實惠和更容易獲得的護理以對抗生殖壓制。」

Just The Pill流動診所將在州邊界運作，讓來自嚴法限制州的患者得以減輕往返旅行負擔；阿曼說，在傳統建築限制之外運作可更快速適應不斷變化的法規。

Just The Pill第一批流動診所7月初率先在科羅拉多州啟用，今夏天開設第二間更大的流動診所將提供手術 人工流產，為不符合藥物流產條件(懷孕11周以上)、自願選擇、當日避孕(same-day contraception)和性傳播感染(STI treatment)的患者服務。

Choix則宣布，為配合墨西哥 州為大量外州尋求墮胎的患者湧入，正將護理範圍擴大到該州，目標是2023年底為全美每一州提供合法墮胎服務。目前在其他三州提供服務

支持墮胎權的古特馬赫研究所(Guttmacher Institute)數據顯示，2000年美國食品藥物管理局(FDA)批准墮胎藥，包括米非司酮(mifepristone)和米索前列醇(misoprostol)兩種藥物，服藥墮胎目前占全美所有墮胎的一半以上。米非司酮原本被限制郵寄，新冠疫情爆發後，食品藥物管理局批准線上藥房開立處方及郵寄，之後成為永久決定。米索前列醇也被用於預防潰瘍，因此長期以來一直可藉由處方取得。

業者稱，Choix和Hey Jane等遠距墮胎護理費用約為全美平均的一半，並且與墮胎基金合作，為有需要的患者提供財務援助；取得這些藥丸的成本仍介於249到289元之間，其中包括諮詢費、藥物、運送等等。

Similarweb數據專業分析師潘迪(Sneha Pandey)說，去年在墮胎權爭戰下，遠距醫療墮胎平台成為主要戰場，許多州採取行動禁止所有形式的墮胎，其中包括19州禁止遠距醫療墮胎，但在很大程度上，這是一個不受監管的領域，遠距醫療和郵購墮胎藥物依舊可行，墮胎禁令難以徹底執行。