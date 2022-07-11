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美科技財報季 6朵烏雲籠罩

財經新聞組／綜合報導
分析師預測，即將發布的第3季財測恐將全面疲軟，包括蘋果、英特爾、微軟等大型科技股都不如預期。（路透資料照片）
分析師預測，即將發布的第3季財測恐將全面疲軟，包括蘋果、英特爾、微軟等大型科技股都不如預期。（路透資料照片）

美股迎面而來的科技公司財報，可能是近年來最重要的一波。由於利率走高、通膨狂飆、消費支出退燒、衰退疑雲圍繞，加上供應鏈瓶頸、美元升值、俄烏戰爭沒完沒了，投資人得當心六朵烏雲恐籠罩美科技公司財報季。巴隆周刊（Barron's）列舉六個值得關注的趨勢：

市場預期太高

Baird科技產業分析師摩騰森認為，即將發布的第3季財測恐將全面疲軟，包括蘋果、英特爾、微軟等大型科技股的指引都可能不如華爾街預期。Satori Fund分析師奈爾斯指出，從微軟、美光下修財測，已見初步警訊。

PC麻煩

記憶體晶片製造商美光最近調降對2022年個人電腦需求量的預測。戴爾、惠普雖仍對企業PC需求熱絡保持希望，然而，顧能估計，今年消費者PC出貨量將減13%、商用PC下滑7%、平板和行動電話出貨分別減少9%和7%。

晶片頹勢

摩騰森認為半導體股「麻煩大了」，從美光止於8月當季財測數據大幅低於華爾街預期，即可見端倪。這種未達市場預期的情況，可能普遍見於晶片公司第2季盈餘報告和第3季財測，晶片股接下來可能再跌15%至20%。

雲端轉趨黯淡

大型雲端運算業者，包括亞馬遜網路服務、微軟Azure和Google Cloud Platform，仍是企業雲端市場佼佼者。但影音串流、電子商務和線上媒體業者都遭遇問題，從Netflix裁員、Meta暫緩招聘等消息嗅到苗頭不對。

網路股減速

Piper Sandler分析師費雪察覺，網路流量成長已放緩，反映串流和電商網站活動減少。19日出爐的Netflix財報可能顯示訂戶淨流失比預期嚴重。分析師估計，亞馬遜線上商店事業可能萎縮2%，延續3月當季下滑3%頹勢。

衰退疑慮

「經濟衰退」可能在法說會上頻頻被提起。Independent Solutions財富管理基金經理人米瑟遜說，如果衰退降臨，營收、現金流、每股盈餘最糟情況會差到什麼地步？企業執行長不會直接回答，但不大幅調降財測才怪。

晶片 分析師 雲端

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