美股本周暫緩喘息 下周財報季和通膨將再掀驚濤駭浪

投資人最擔心美國通膨尚未觸頂。美聯社

美國史坦普500指數 周五變動不大，本周勁漲1.9%，強勁的就業報告雖緩解經濟衰退的疑慮，讓投資 人鬆一口氣，卻也為聯準會（Fed）繼續大幅升息 排除障礙。下周美國企業將陸續公布第2季財報，6月通膨數據也將揭曉，勢必會為美股再掀起一陣驚濤駭浪。

史坦普500指數和道瓊工業指數周五各跌0.1%。那斯達克綜合指數則小漲0.1%，一周下來大漲4.6%，連續五個交易日走高，為今年來最長的連漲走勢。費城半導體指數漲0.5%，台積電ADR漲1.1%，本周各漲6.5%和5.9%。

史坦普500指數已自6月的谷底反彈6%，不少投資人重返股市，照舊將科技股列為首選標的，史坦普500指數中的科技股和通訊股成為這波反彈的大贏家，特斯拉和美光本周各大漲逾10%。

勞工部周五公布6月新增37.2萬就業人口，遠超過分析師原估的25萬人。有的投資人對聘雇步調未退深受鼓舞，卻有人擔心Fed更能放心在下次開會升息3碼（0.75個百分點）。利率期貨合約如今反映的基本看法是，Fed今年底會升息到3.5%至3.75%的水準，已高於Fed決策者本身三周前的預測。

FBB Capital Partners 公司研究主管貝利（Mike Bailey）說：「一方面來說，就業呈現持久需求固然令人高興，但Fed升息的壓力將打壓多頭氣勢。」

Edward Jones 資深投資策略師瑪哈揚（Mona Mahajan）表示，就業報告「給Fed多點信心能放手一博而不必擔心嚴重傷害勞動市場。」

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克周五接受CNBC訪問時說，升息3碼是合理的。兩位最鷹派的決策者本周已表態支持本月升息3碼。

TD證券全球利率策略主管米斯拉（Priya Misra）接受彭博電視訪問時說：「經濟正在放緩，但Fed是希望它放緩。所以我認為目前所有的經濟衰退談論都為之過早。」

經濟表現方面更多資訊將在本月陸續揭曉，下周就是美國企業財報季，由摩根大通在內的金融業率先公布第2季財報，下周三也將公布6月消費者物價指數（CPI），經濟專家預告可能高於5月8.6%的年增率，勢將驚動美股。

投資人關切通膨之餘，若企業財報結果讓分析師被迫下修預測，也將難免震盪。Bleakley Advisory Group投資長布克瓦（Peter Boockvar）說：「市場尚未調降調整估測，營收成長已趨緩，毛利率也壓縮了，但分析師對預測仍維持不變。如果會調整，那就是此時了。」

據路孚特（Refinitiv）統計，史坦普500指數企業第2季獲利預料成長5.7%，第3季和第4季微幅下修，但仍各高達10.9%和10.5%。