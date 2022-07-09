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G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

財經簡訊

財經新聞組／整理

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●Levi上季業績佳 提高股利

Levi Strauss上季營收和獲利高於華爾街預期，並提高當季股利，並堅持原有的全年財測。本季營收14.7億元，較去年同期12.7億元成長15%，高於預計的14.3億元。本季淨利4970萬元或每股12分，而去年同期為6470萬元或股16分。調整後每股獲利29分，高於華爾街預期的23分。

●特斯拉上海廠產銷創新高

特斯拉上海廠6月實現自2019年開業以來的最高單月製造汽車銷量，因這家美國電動車製造商在遭到疫情封鎖後提高了產量。中國乘用車協會(CPCA)表示，特斯拉6月售出7萬8906輛中國製電動車，其中968輛出口。上海廠6月也達成最高單月產量，但未公布具體數字。

●被迫兼職人數 20多年新低

聯邦統計顯示，6月想要全職工作但被迫從事兼職工作的人數降至20多年來最低水平，凸顯出勞動市場的實力和勞工的議價能力。根據勞工部就業報告，6月有360萬勞工「因經濟原因兼職」，較上月減少70.7萬人。根據聖路易斯Fed彙編的歷史數據，這是2001年8月以來最低水平。

●非農就業增37.2萬人 超預期

勞工統計局公布數據顯示，6月非農就業人數增加37.2萬人，高於《道瓊》預期的25萬人，表明即使有點疲軟，美國經濟的主要支柱仍然強勁，並延續今年來就業成長強勁的動能。5月數據由39萬人下修至38.4萬人。失業率為3.6%，與5月持平，符合預期。

●福特上季中國銷量疫來最差

福特汽車與通用汽車第2季中國銷量創新冠疫情以來最糟單季，原因是中國新冠病例死灰復燃以及全球供應鏈問題持續存在。福特當季銷量12萬輛，同比下降約22%，是2020年第1季銷量不到8.9萬輛以來最糟。通用汽車同季銷量下降35.5%至48萬4200輛，為2020年第1季46萬1700輛以來最低。

●5月批發庫存下修至成長1.8%

商務部表示，5月批發庫存增加1.8%，而不是上月預估的2.0%，代表庫存投資對第2季國內生產總值(GDP)的影響力將會縮小。4 月批發庫存上漲2.3%。汽車批發庫存繼4月增加2.2%後再增加1.8%。5月不含汽車在內的批發庫存增加1.8%。這部分將用來計算GDP成長率。

汽車 勞工部 就業

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