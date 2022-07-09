Fed和通膨 漲跌最大推手

研究機構Ned Davis Research指出，在通膨率上升加上聯準會(Fed)開啟激進升息 進程的背景之下，未來宏觀經濟可能出現三條道路，而其中兩條道路對於股市多頭來說極為不利。

該研究機構認為，第一，通貨膨脹 率持續升溫，迫使Fed採取更激進的行動，後果不堪設想。第二，物價迅速降溫，但升息已經造成嚴重後果，經濟衰退隨之而來。第三，Fed主席鮑爾創造了奇蹟，在他的帶領下Fed及時改變政策方向，挽救美國經濟，各項經濟指標趨暖，美股 出現強勁反彈。而最後這一點似乎正是支撐美股近日反彈的邏輯。

雖然目前第三種選擇看來不太可能實現，但這種邏輯似乎正使得美股的多頭們重拾信心，至少在過去3個交易日是這樣，史坦普500指數從5日的低點躍升逾4%。

實現這個可能的相關跡象集中在一些統計指標上，從相對樂觀的核心PCE通膨數據、市場通膨預期到大宗商品價格暴跌，再到服務業和招聘方面向好的數據報告。

Peapack Private Wealth Management負責人兼資深投資組合策略師狄茲(David Dietze)表示：「我們有理由對此感到樂觀。」「市場面臨的頭號威脅是通膨，但越來越多跡象顯示通膨可能即將見頂。」

Ned Davis Research策略師克利索德(Ed Clissold)分析指出，如果通膨水平回落，Fed將避免扼殺疫情後的經濟復甦，導致史指下跌24%的熊市可能最終將基本結束。另外，他強調，如果通膨率過高或者過低，美股可能還將再下跌至少10%。

市場普遍認為美股實質性反彈的兩大重要催化劑是高通膨率緩解，以及Fed貨幣政策轉折點。克利索德說，「Fed和通膨率一直是且可能仍將是美股走勢最大推手。」「因為它們涉及到通貨膨脹率究竟是過熱、過冷還是剛剛好。」（財經新聞組）