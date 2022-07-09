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通膨高漲 禮卡價值也縮水

財經新聞組／綜合報導

大多數美國人都可能有一張長期未使用的禮卡被忽略在某個角落，常常被遺忘。事實上，根據個人理財網站Bankrate 2021年的一項調查，超過半數美國人平均每人擁有116元的未使用禮卡。

根據美國勞工統計局消費者價格指數(CPI)的數據計算，如果決定打算要使用禮卡，請務必將通膨因素考慮在內。自2019年以來，禮卡的價值降低約13%。

在2019年5月發行的100元禮品卡如果在2022年5月兌換，只能保留87.61元的消費能力。

然而，值得注意的是，有些商品比其他商品更容易受到通貨膨脹的影響。13%的差異是根據整體CPI的加權平均值，因此個別商品的價格變化會有所不同。例如，截至5月，餐具價格較去年上漲6.1%，而男士西裝和外套的價格同期卻上漲了22.3%。

通貨膨脹正在侵蝕禮卡的消費能力，並將持續下去，直到把卡內金額花光為。與此同時，零售商可能會繼續提高售價。

最好兌換未使用禮卡的另一個原因是：有些禮卡可能會過期或在12個月不使用後收取閒置費用。禮卡到期和閒置費用的規則因州而異。

想要花光禮卡的第一步是先了解卡內還剩下多少餘額。對於大多數卡而言，可以撥打印在卡上的免費電話號碼或登入其官網驗證餘額。然後就是如何使用的問題，無論是在店內還是在網上，這取決於零售商。

但是，如果在零售商找不到想要的東西，又想處理掉手上的禮卡時，可以嘗試在CardCash.com或ClipKard.com等經銷商網站上銷售所持的禮卡。

但要記住，通常無法以卡上的價值出售。像沃爾瑪這樣的搶手卡最高可以其面額的90%價格出售，而更小眾的卡，如賽百味餐廳禮卡，最多只能以接近60%的價格出售。

零售商 通貨膨脹 沃爾瑪

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