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岸田文雄記者會數度哽咽：安倍情況危急

刺殺安倍晉三嫌犯認了：對前首相不滿 打算殺死他

財經簡訊

財經新聞組／整理

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Bed Bath CEO買進自家股票

Bed Bath & Beyond臨時CEO葛芙(Sue Gove)用自己的錢下了最大賭注，自信可以拯救這家陷入困境的零售商免於倒閉，但有些分析師對此存疑。根據美國證券交易委員會(SEC)6日收盤後發布的最新文件，葛芙買進這家家居用品零售商價值23萬500元的股票。

Airbnb有義務提供租約資訊

歐洲最高法院一名顧問表示，短期住宿服務公司Airbnb有義務向稅務機關提供租賃合約中的資訊，這是該公司在歐洲面臨的另一個潛在法律挫折。Airbnb最新案例涉及2017年義大利法律，要求Airbnb和其他短期租賃網站轉發其租約中的資訊，並從租金收入中預扣21%支付給稅務機關。

吸引散戶 GameStop股票1分4

電子遊戲零售商GameStop宣布進行1分4的股票分拆，以試圖重振在市場拋售中吸引散戶。GameStop股價今年來下跌 20%，反映出由於對經濟衰退的擔憂打擊風險資產、而這些在疫情期間飆升的股票紛紛暴跌。股票分拆將在7月18日收盤後生效，新股自7月22日起進行交易。

卡達航空波音購機合約 已失效

波音競爭對手空中巴士發布法庭文件表示，卡達航空已承認，購買最多50架波音737 MAX噴氣式飛機的臨時協議已經失效。這筆交易於1月在華盛頓簽署，當時空巴與卡達航空就大型噴氣式飛機在倫敦法院發生糾紛。卡達拒絕接收更多空巴A350客機，因為對飛機塗漆皮下損壞有爭議。

首申失業金23.5萬 1月來最高

勞工部表示，截至7月2日當周初領失業金人數23.5萬人，較前周23.1萬增加4000人，高於預期的23萬人，為1月來高點；4周移動平均23.25萬人。截至6月25日當周，續領失業金人數137.5萬人，前值自132.8萬下修至132.4萬，低於市場預期的132.7萬人；4周移動平均值133.5萬人。

5月貿易逆差縮小 出口創新高

商務部表示，5月貿易逆差下降1.3%至855億元。商品和服務進口成長0.6%，但被出口成長創新高紀錄的1.2%所抵消。貿易逆差縮小主因利率上升導致國內需求放緩抑制進口，可能使貿易在拖累近 2 年後，對第2季經濟成長做出貢獻。

股票 零售商 失業金

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