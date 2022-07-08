史指盤中逆轉 多在下午1點

最近美股 盤中逆轉走勢令人頭暈目眩。以6日為例，史坦普500指數盤中一度下跌達0.6%，但隨後收復全部跌幅，收盤走高。今年以來，史指已經4次中收復盤中至少2%的跌幅。

根據摩根大通的最新研究，美股走勢的逆轉，無論是部分還是全部，過去2年變得愈發明顯，關鍵拐點通常發生在美東時間下午1點左右。之前美股開盤時的反彈或下跌往往會持續到收盤。

摩根大通策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)和彭成(Peng Cheng)表示，這要歸咎於流動性不足導致交易商更難平衡交易帳目，「市場流動性顯著下降，讓部位風險成為主要擔憂。走勢的逆轉更可能發生在低迷的市場中。我們認為這是因為做市商在在不利的市場環境中厭惡損失。」

根據摩根大通的數據，美東時間下午1點左右的流動性狀況比2年前減少40%之多。該行指出，這促成了股價 反轉。

隨著投資 人試圖應對聯準會(Fed)數十年來最激進的緊縮政策及其對經濟的影響，波動性一直是今年美股的主要特徵。目前衰退警告聲浪越來越大，德意志銀行上周的一項調查顯示，72%的受訪者預計史指將先跌至3300點，而不是反彈至4500點。

摩根大通全球量化和衍生品策略主管柯蘭諾維奇及其團隊發現，當賣方發起的史指電子迷你期貨交易和買方發起的交易在歐洲收盤價和前一天美國收盤價之間出現較大「失衡」時，交易商對沖的後續舉動往往會導致走勢出現逆轉。

這是因為經銷商尋求遏制這種失衡以降低部位風險，從而將價格推離基本水平。而一旦有更多參與者加入並且流動性改善，這些潛在的錯誤定價就會得到解決，導致股指逆轉。

再加上過去幾年流動性的普遍減少，讓股價波動被放大，也就導致了反覆出現的股價走勢逆轉。（財經新聞組）