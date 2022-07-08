電子遊戲銷售 今年將首見下滑

電子遊戲銷售額將出現多年來首次下滑，成為另一個新冠疫情 時代蓬勃發展後面臨嚴峻衰退前景的產業。

根據市場數據公司Ampere Analysis的研究，預計2022年全球遊戲和服務市場將同比收縮1.2%至1880億元。

遊戲業從2019年到2021年成長26%，銷售額達到創紀錄的1910億元。Ampere數據顯示，至少自2015年以來，電子遊戲的銷量一直在成長。

隨著人們花更多時間待在家中，遊戲業在2020年因疫情封鎖而獲得巨大的推動。同年微軟 和索尼 推出的下一代遊戲機也提振了該行業。

然而，微軟的Xbox Series X和S遊戲機以及索尼的PlayStation 5也證明是一把雙刃劍：物流中斷和重要零件的短缺，意味著購物者很難在實體和虛擬通路上買到任何新遊戲機。

俄羅斯入侵烏克蘭，加上供應鏈瓶頸和通膨上升，進一步惡化了遊戲業前景。許多遊戲軟體和硬體製造商決定暫停俄羅斯業務，包括微軟和索尼。

根據Ampere的數據，俄羅斯是2021年全球第10大遊戲市場，但預計今年排名將跌至第14位，並流失12億元的市值。

Ampere研究主管哈汀羅斯(Piers Harding-Rolls)表示，這些數據顯示遊戲業並非「不受衰退影響」，物價上漲帶來的生活成本挑戰可能會拖累消費。

他說，「多種因素破壞業績，經過兩年大規模擴張，遊戲市場準備在2022年回吐部分成長。」

不過他補充說：「即便如此，今年仍將比疫情前表現來得好，前景仍然樂觀，2023年將恢復成長。」

根據Ampere的資料，預計遊戲市場2023年銷售額將達1950億元。

該行業面臨的其他挑戰包括蘋果的隱私權調整，這讓行動遊戲開發商更難追踪iPhone用戶；還有微軟延後發表如Starfield和Redfall等大型遊戲。