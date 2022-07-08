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延續溫和升勢 史指連漲四日

財經新聞組／綜合報導

美股7日上漲，因華爾街在關鍵就業報告發布之前延續了溫和的上漲勢頭。

道瓊工業平均指數上漲346.87點或1.12%至3萬1384.55點。史坦普500指數上漲57.54點或1.5%至3902.62點。那斯達克綜合指數上漲259.49點或2.28%至1萬1621.35點。史指自3月底以來首度連續4天上漲。

根據Bespoke Investment Group的數據，史指連漲4天是今年來最長的連漲紀錄。那指也是連漲4天。道指則是在過去4天上漲3天。

能源股是領漲類股之一，隨著油價反彈，扭轉了近期的跌幅。埃克森美孚和西方石油公司分別上漲3.19%和3.99%。

商品股也攀升，Freeport-McMoRan和Nucor分別上漲6.74%和4.32%。

由於記憶晶片銷售強勁，韓國三星獲利成長11%，營收增加21%，晶片製造商提振了科技類股。AMD和Nvidia分別上漲5.24%和4.81%。On Semiconductor大漲9.24%。

另一個值得注意的推動因素是GameStop，在這家電子遊戲零售商表示董事會批准1分4的股票拆分後，該公司股價飆升15.14%。

太陽能股也表現出色，Sunrun上漲7.37%。

即使最近走升，史指仍較1月的歷史高點下跌約19%。

指數 晶片 石油

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