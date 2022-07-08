汽油價格回落 但易漲難跌低於6月歷史新高 但較去年同期高 油站將緩慢降價獲利

加州汽油價格始終是全美最高。（路透）

加油站 汽油價 格已從6月前所未見的水平回落，但仍居高不下。由於對經濟衰退的擔憂引發對需求下降的擔憂，美國汽油期貨本周下跌超過11%。

根據美國汽車協會(AAA)的數據，一加侖汽油7日全美平均價格為4.75元，低於6月14日創下的歷史紀錄5.016元。但仍較去年同期高出1.62元。

加州的汽油平均價格最高，為6.185元。該州的Mono郡目前平均每加侖7.224元。南卡羅來納州平均價格為4.257元，是全美最低。

GasBuddy石油 分析主管迪哈恩(Patrick De Haan)表示，除非油價繼續飆升，否則到8月中旬時，全美平均水平可能會跌至4元至4.25元間。

美國石油指標西德州中質原油(WTI)5日自5月中旬以來首次跌破每桶100元。石油占汽油成本超過一半，精煉費用和稅收等也影響價格。

WTI交易價格7日約為每桶99.51元，而汽油期貨價格上漲1.2%至每加侖3.27元。

加油站的價格往往漲得比跌得快，因為加油站希望在競爭激烈的業務中鎖定利潤。

迪哈恩指出，「當石油價格上漲時，加油站通常會有2-5天的落差。」「這代表它們在提高價格時可能會落後數周。當價格開始下跌時，它們會緩慢降價以賺進價差。上漲趨勢越長越陡峭，加油站降價的速度也越慢。」

但油價趨緩也有一些正面跡象。迪哈恩統計有2535個加油站的價格低於3.99元。雖然這只占全美14.5萬個加油站一小部分，但他預計這個數字在接下來一周左右可能會增加1倍或3倍。

展望未來，部分華爾街投行認為油價將重回之前高位，這意味著油價只是暫時緩解。高盛預估國際石油指標布蘭特原油在今年夏天達到140元；7日交易價格為101.81元。與此同時，花旗一直看空油市，5日表示如果經濟陷入衰退，布蘭特原油可能在年底前跌至65元。