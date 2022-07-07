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分析師此刻最愛這檔晶片股 至少可神氣兩年

編譯湯淑君／綜合外電
今年來半導體股跌勢相當慘，但分析師看好超微（AMD）展望。路透
今年來半導體股跌勢相當慘，但分析師看好超微（AMD）展望。路透

今年來晶片股大跌，但有一檔股票普獲分析師青睞：超微（AMD）。

巴隆周刊（Barron's）報導，Bernstein晶片分析師Stacy Rasgon 6日表示，此刻超微是他最愛的晶片股，並肯定給該股「超越大盤」評價，目標價維持135美元不變。超微股價6日小漲0.2%，收75.35美元。

超微製造用於個人電腦（PC）和伺服器的處理器，主要競爭對手是英特爾（Intel）。

Rasgon在報告中寫道：「超微不僅爭到更多市占率，而且是以更優的產品取得。我認為超微至少未來兩年或更久，都可以不甩（英特爾）。」

這位分析師指出，超微的優勢在伺服器市場，事業興旺。在止於3月的一季，超微EPYC伺服器事業營收擴增一倍多。對照下，英特爾資料中心部門年比營收僅成長22%。他還說，超微伺服器處理器性能較強，售價因此平均比英特爾高40%。

摩根大通也看好超微的伺服器產品。上個月，摩根大通分析師指出，超微的產品藍圖紮實，未來數年可望在伺服器市場取得30%至40%市占率，比今年的20%大幅提升。

今年晶片股欲振乏力，反映投資人擔心PC需求減弱和全球經濟成長減速。超微股價今年來已下跌約50%。

不過，Rasgon認為，股價大跌正好提供有意逢低承接的投資人一個絕佳切入點。他說：「超微的復甦到現在剛好擊中甜蜜點。最近大幅回檔，使估值變得吸引人。」

晶片 分析師 股價

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