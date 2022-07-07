財經簡訊

特斯拉 上海廠6月售車7.8萬輛

中國乘用車協會(CPCA)公布初步估計顯示，美國電動車製造商特斯拉6月售出約7.8萬輛中國製造的電動車；比5月售出的3萬2165輛成長了142%；較一年前成長135%。根據內部生產備忘錄，特斯拉的目標是6月上海廠生產超過7.1萬輛。

房貸利率 再降 需求未獲提振

房貸利率連續第2周下降，但並未重振屋主或潛在買家的需求。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的數據，上周利率下降10個基點，過去2周下降24個基點，但房貸總需求較一周前下降5.4%。30年期固定利率房貸平均合約利率從5.84%降至5.74%；再融資申請下降8%，較一年前同周下降78%。

微軟收購動視 在英遭競爭調查

英國 競爭監管機構對微軟收購電子遊戲發行商動視暴雪展開調查。成為對1月宣布的687億元交易宣布進行調查的第一家主要反壟斷執法機構。英國競爭與市場管理局(CMA)表示，其調查將「考慮該交易是否會損害競爭並給消費者帶來更糟的結果，像是價格上漲、質量下降或選擇減少。」

高盛指美英加衰退風險不淺

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)警告，鑑於通貨膨脹的嚴重影響，美國、英國和加拿大三大主要經濟體的經濟過熱指標高於日本和歐元區，衰退風險可能「不太淺」。他的團隊認為「明年經濟進入衰退的風險，美國為30%，歐元區為40%，英國為45%」。

航管缺人 航空業今夏充滿挑戰

美國聯合航空資深主管表示，預計美國航空系統「在今年夏天及以後仍將面臨挑戰」，美國聯邦航空管理局(FAA)需要更多的空中交通管制人員。聯航營運長羅伊特曼(Jon Roitman)說：「現實情況是，整體產業的航班計劃數量超出空中交通管制人員配置系統的處理能力。」

紐瓦克尖峰時段改分配給Spirit

運輸部(USDOT)將新澤西州擁擠的紐瓦克機場16個尖峰時段的跑道從西南航空重新分配給Spirit航空，宣稱這將促進競爭並有助於降低旅客成本。運輸部表示，此舉「為紐瓦克客戶提供了低成本的服務選擇，並提高了紐瓦克市場的競爭」。