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專家：別碰科技股 還處泡沫中

財經新聞組／綜合報導

最近的科技股反彈可能註定要失敗。Richard Bernstein Advisors副投資長鈴木(Dan Suzuki)警告，股市遠未見底，但投資人一直未能掌握這種概念，尤其是在涉及成長、科技和新創個股時。

他指出，「在當今這個充滿不確定性的世界中，只有兩個是確定的：獲利成長將繼續放緩，流動性將繼續收緊。」「現在不是跳入這些投機泡沫股票的好環境。」

國慶假期周末剛結束，以科技股為主的那斯達克指數從下跌216點反彈收高，上漲近2%。史坦普500指數也出現轉機，收復早盤2%的跌幅。道瓊指數在盤初下跌700點後下跌129點。

鈴木暗示投資人若相信科技股回春就是在玩火。他說，「這個東西最好不要碰。」「真想看好這些股票，最佳時機是獲利是否有觸底的跡象，或者是否看到流動性重新注入系統。」

然而，聯準會(Fed)一直在收緊資金。鈴木表示，這對幾乎所有美股個股都有嚴重影響。

他說，「無論選擇哪家公司，無論是股價最便宜、提供最佳現金流還是質量最高，這些公司都有一個共同點，那就是它們過去5年因創紀錄的流動性而受益匪淺。」「基本上就是創造出一個泡沫。」

鈴木的泡沫說法可以追溯到2021年6月。他去年5月就曾指出，泡沫正在衝擊50%的市場。現在他仍告訴投資人進行防守並準備逆勢交易，「尋找逆流而上的東西，那裡有很多積極的、絕對上漲的東西。」

他認為，只要獲利成長能夠影響更整體的經濟，就可能已十分接近牛市。

不過鈴木也敦促投資人謹慎行事，「如果全球經濟放緩最終可能演變成全球衰退，那麼現在絕對不是在投資組合中輕易嘗試風險的時候。」（財經新聞組）

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