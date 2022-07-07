Fed抗通膨 7月會議恐再升息

根據會議紀錄，聯準會(Fed)官員在6月強調了對抗通膨的必要性，即使這意味著已經處於衰退邊緣的經濟繼續放緩。

成員們表示，在6月批准升息 75個基點後，7月會議可能還會再出現50或75個基點的變動。1個基點是1個百分點。

會議紀錄顯示，「在即將召開的會議上討論潛在的政策行動時，與會者繼續預計，聯邦基金利率 目標區間的持續調升將適合實現委員會的目標。」「特別是，與會者認為在下次會議上升息50或75個基點可能是合適的。」

Fed官員表示，有必要在6月將基準借貸利率提高四分之三個百分點，以控制已漲至1981年以來最高水平的生活成本。他們表示將繼續升息，直到通膨降至接近2%的長期目標。

記錄指出，「與會者一致認為，經濟前景需要轉向限制性政策立場，他們了解到，如果通膨壓力持續升高，採取更加嚴格的政策立場可能是合適的。」

而他們也承認政策收緊可能會付出代價，「與會者知道，政策收緊可能會在一段時間內減緩經濟成長步伐，但認為通膨回降至2%對持續實現最大就業 至關重要。」

數據顯示消費者物價在12個月內以8.6%的速度上揚且預期繼續走升後，制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)選擇了更緊縮的路徑。

參與6月14日至15日會議的官員們表示，他們需要採取行動，向市場和公眾保證他們對對抗通膨是認真的。

會議紀錄指出，「許多與會者認為，委員會現在面臨的一個重大風險是，如果公眾開始質疑委員會根據需要調整政策立場的決心，那麼高通膨可能會變得根深柢固。」

然而，這種方法伴隨著美國經濟搖搖欲墜。

會議紀錄指出，由於收緊政策可能減緩成長，GDP前景風險偏低，通膨風險偏高。FOMC優先考慮對抗通膨。