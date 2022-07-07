Fed承諾控通膨 史指那指連3漲

美股6日小幅走高，因投資 人關注聯準會(Fed)的最新會議紀錄。

道瓊工業平均指數 上漲69.86點或0.23%至3萬1037.68點。史坦普500指數上揚13.69點或0.36%至3845.08點。那斯達克綜合指數上漲39.61點或0.35%至1萬1361.85點。史指和那指連續第三個交易日走升。

Fed公布6月會議紀錄，表明將致力於降低通膨。會議紀錄顯示，Fed成員表示，7月會議可能還會再出現50或75個基點的升息。1個基點是1個百分點。

防守型類股和公用事業股是表現最好的股票。諾斯羅普格魯曼上漲3.77%，而聯合健康集團上漲1.99%。Constellation Energy上揚3.31%。

高品質的科技股也表現良好，思科系統和Adobe分別上漲1.74%和1.68%；微軟上揚1.28%。

能源股是表現最差的類股之一，因為油價 繼續近期下滑。雪佛龍和響尾蛇能源分別下跌1.31%和3.38%。

6日經濟報告不錯。抵押銀行家協會(MBA)數據顯示，即使利率下降，上周房貸需求也下降。供應管理協會(ISM)服務業採購經理人指數(PMI)數據優於預期，但顯示成長略有放緩。職位空缺也高於預期，超過1100萬。