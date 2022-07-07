曼哈頓公寓 6月銷售暴跌30%

曼哈頓公寓銷售上月大減30%。（路透）

由於擔憂經濟衰退和庫存下降，紐約市炙手可熱的房市開始降溫，曼哈頓 公寓的銷售合約在6月暴跌近三分之一。

紐約房市在早春時節高漲，銷售強勁。根據Miller Samuel和Douglas Elliman的數據，第2季的中位銷售價格升至創紀錄的125萬元。銷售數量超過3800套，為2007年房市榮景以來第2季的最高總銷量。

然而，其中大部分交易都是在年初談判達成的。經紀人和房產分析師表示，隨著股票和加密貨幣 下跌、利率 上升以及經濟學者開始討論經濟衰退的可能性，曼哈頓房市在6月急劇下滑。

Miller Samuel和Douglas Elliman的數據顯示，與2021年6月相比，本季曼哈頓合作公寓(co-op)和共管公寓(condo)的銷售合約下降30%。

Coldwell Banker總裁彼得斯(Frederick Warburg Peters)在市場報告中寫道：「整個第2季的放緩速度加快了：簽訂的合約減少、競標戰減少、降價幅度更大、可用庫存逐漸增加。」「逐漸放緩的賣方市場表現在整個城市的所有行政區和所有價格點。」

由於市場傾向於高端、較富裕的買家，這些買家較少依賴房貸和利率上升，因此曼哈頓的下滑尤其意外。第2季曼哈頓所有銷售公寓中有53%是現金購買。Miller Samuel CEO米勒(Jonathan Miller)表示，高端市場的比率甚至更高，超過400萬元的交易中有99.6%使用現金。

經紀人表示，相比較高的房貸利率，曼哈頓較富有的買家更容易被股市下跌和加密貨幣損失嚇到。除此之外，人們對紐約犯罪和高稅收的持續擔憂。

Brown Harris Stevens CEO佛里曼(Bess Freedman)說，「這是一個正在轉型的市場。」「買家現在居主導地位，只是存在很多不確定性和較弱的信心。」