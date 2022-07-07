我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台入境放寬 7/14起3類人搭機「免附PCR報告」

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

曼哈頓公寓 6月銷售暴跌30%

財經新聞組／綜合報導
曼哈頓公寓銷售上月大減30%。（路透）
曼哈頓公寓銷售上月大減30%。（路透）

由於擔憂經濟衰退和庫存下降，紐約市炙手可熱的房市開始降溫，曼哈頓公寓的銷售合約在6月暴跌近三分之一。

紐約房市在早春時節高漲，銷售強勁。根據Miller Samuel和Douglas Elliman的數據，第2季的中位銷售價格升至創紀錄的125萬元。銷售數量超過3800套，為2007年房市榮景以來第2季的最高總銷量。

然而，其中大部分交易都是在年初談判達成的。經紀人和房產分析師表示，隨著股票和加密貨幣下跌、利率上升以及經濟學者開始討論經濟衰退的可能性，曼哈頓房市在6月急劇下滑。

Miller Samuel和Douglas Elliman的數據顯示，與2021年6月相比，本季曼哈頓合作公寓(co-op)和共管公寓(condo)的銷售合約下降30%。

Coldwell Banker總裁彼得斯(Frederick Warburg Peters)在市場報告中寫道：「整個第2季的放緩速度加快了：簽訂的合約減少、競標戰減少、降價幅度更大、可用庫存逐漸增加。」「逐漸放緩的賣方市場表現在整個城市的所有行政區和所有價格點。」

由於市場傾向於高端、較富裕的買家，這些買家較少依賴房貸和利率上升，因此曼哈頓的下滑尤其意外。第2季曼哈頓所有銷售公寓中有53%是現金購買。Miller Samuel CEO米勒(Jonathan Miller)表示，高端市場的比率甚至更高，超過400萬元的交易中有99.6%使用現金。

經紀人表示，相比較高的房貸利率，曼哈頓較富有的買家更容易被股市下跌和加密貨幣損失嚇到。除此之外，人們對紐約犯罪和高稅收的持續擔憂。

Brown Harris Stevens CEO佛里曼(Bess Freedman)說，「這是一個正在轉型的市場。」「買家現在居主導地位，只是存在很多不確定性和較弱的信心。」

曼哈頓 利率 貨幣

上一則

全球企業負債下滑 8年首見

下一則

Fed抗通膨 7月會議恐再升息

延伸閱讀

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理
紐約國慶長周末槍擊暴力大增 逾50人受害

紐約國慶長周末槍擊暴力大增 逾50人受害
第六波疫情來襲 紐約將推新監控系統

第六波疫情來襲 紐約將推新監控系統
紐約新州渡輪 12歲以下免費

紐約新州渡輪 12歲以下免費

熱門新聞

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼警告，全球經濟可能面臨1970年代式的停滯性通膨，外加2008年金融海嘯後的債務危機，而這回貨幣刺激和財政擴張政策也幫不上什麼忙。 路透

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

2022-07-01 19:02
微軟共同創辦人比爾蓋茲。圖為他6月8日出席時代雜誌活動。(歐新社)

「沒下跌風險」 比爾蓋茲、巴菲特都愛買「農地」

2022-07-05 23:30
利率下降可能提振了以成長為導向的科技股，幫助那指跑贏大盤。Getty Images

低利率提振那指 史指收復2%跌幅

2022-07-05 16:33
聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

詭異...Fed升息方興未艾 市場卻押明年就會降息

2022-07-06 10:24
美國銀行分析師預測特斯拉2025年市占率會跌到11%。（路透）

特斯拉2025年市占率恐跌到11% 股價創歷來最差單季表現

2022-06-30 19:06

超人氣

更多 >
濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量
華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理
高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費
通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所

通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎